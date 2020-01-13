Агент Фомина: «Предложили Даниила „Генку“»

Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков поделился мнением об интересе к игроку со стороны «Генка»:
«Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа.
Ранее Маньяков назвал Фомина российским Бускетсом.
Берёт за копейки Троссарда отдаёт в Брайтон за 20 млн...
Выкупает недорого у Шахтёра Малиновского и продаёт в Аталанту за 14 млн....
Покупает Ндиди за 180 тысяч и продаёт Лестеру за 18 млн....
За 1 миллион покупает Серёжу Милинковича-Савича и через год продаёт Лацио за 18 млн....
Может и для Фомина Генк станет трамплином в топ-5...
Удачной сделки !!!!!
Берёт за копейки Троссарда отдаёт в Брайтон за 20 млн...
Выкупает недорого у Шахтёра Малиновского и продаёт в Аталанту за 14 млн....
Покупает Ндиди за 180 тысяч и продаёт Лестеру за 18 млн....
За 1 миллион покупает Серёжу Милинковича-Савича и через год продаёт Лацио за 18 млн....
Может и для Фомина Генк станет трамплином в топ-5...
Удачной сделки !!!!!