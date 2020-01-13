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Агент Фомина: «Предложили Даниила „Генку“»

сегодня, 16:00

Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков поделился мнением об интересе к игроку со стороны «Генка»:

«Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа.

Ранее Маньяков назвал Фомина российским Бускетсом. 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:39
Генк правильный клуб...
Берёт за копейки Троссарда отдаёт в Брайтон за 20 млн...
Выкупает недорого у Шахтёра Малиновского и продаёт в Аталанту за 14 млн....
Покупает Ндиди за 180 тысяч и продаёт Лестеру за 18 млн....
За 1 миллион покупает Серёжу Милинковича-Савича и через год продаёт Лацио за 18 млн....

Может и для Фомина Генк станет трамплином в топ-5...
Удачной сделки !!!!!
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