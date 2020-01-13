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В. Игнатьев: «Никто не может повторить прыжок Роналду»

сегодня, 17:27
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что ему нравится игра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Отдыхал в Эмиратах, там были многие ребята из команды. Приехал туда с семьёй. В ходе сезона было мало времени, чтобы видеться с семьёй и родителями. В отпуске в футбол не играл, только мячиком жонглировал. Смотрел «Реал» – «Барселона», еле смогли найти трансляцию. Всегда болел за мадридцев из-за Роналду, а теперь, когда он ушёл, продолжаю за них болеть.

Раньше любил испанский чемпионат, а теперь больше итальянский. Вот, кстати, во многом «Золотой мяч» Роналду не получил из-за меня. Играть против моего кумира было непередаваемо. Он очень резок, техничен – и это в 34 года! А его недавний прыжок… Никто не может повторить. Говорите, в Турине есть заведение, где мяч подвесили на ту высоту и все желающие пытаются допрыгнуть? В следующем отпуске я буду там. Не мог даже представить, что он бегает рядом со мной. Приятные ощущения, которые останутся на всю жизнь.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 18:20
Роналду самордок...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:18
Совсем скоро 35 ему, на сколько его ещё хватит? Ибра вон и в 38 не теряет форму!
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 18:16
Благодаря РОНУ многие смотрят Итальянский чемпионата в том числе!Если бы не Зидан, наверное Ла Лигу игнорировал!
Carradona
Carradona
сегодня в 18:07
"Вот, кстати, во многом «Золотой мяч» Роналду не получил из-за меня". Пфффф
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 17:56
Мало того чтобы просто допрыгнуть,так Рон ещё и вколотил этот мяч!
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