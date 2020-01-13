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Баринов: «У „Локомотива“ есть шансы догнать „Зенит“»

сегодня, 16:19

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России в нынешнем сезоне.

Сейчас будут сборы, потом на втором сборе будет турнир. Пускай нас никто не списывает со счетов, мы будем бороться. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Первая игра с «Зенитом» будет показательной. 

В отпуске очень мало отдыхал из-за травмы. У меня была грыжа. Мне сказали, что надо закачивать ногу. Я уже восстановился и буду тренироваться на первом сборе. Буду готов к играм чемпионата. Задача на турнир — набрать кондиции. Через игры их проще набирать. 

У нас есть шансы догнать «Зенит». Что могу сказать насчёт других? Я не смотрю на других соперников. Мы отталкиваемся от себя и будем играть на победу. Мы постараемся провести такой же фантастический матч, как и в Черкизово. Если мы победим, то чемпионская гонка продолжится. 

Ранее «Соккер.ру» порассуждал об основных проблемах «Локомотива», которые команде стоит решить в межсезонье. 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:44
У "Сочи" тоже есть шансы....при 11-ти поражениях Зенита в концовке первенства...
Сочи выигрывает 11 встреч...набирает 33 очка...и с 48-ю очками становится Чемпионом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:32
Первая игра с «Зенитом» будет показательной.

Не переживайте, у вас есть Сухина. Правда, теперь у конюшне есть Стельмах.
Тоже спец по судьям. Борьба будет жаркой...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:27
Конечно есть, догоняйте. Но концовка года у Локо была аховая...
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