Баринов: «У „Локомотива“ есть шансы догнать „Зенит“»

Полузащитник «Локомотива» поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России в нынешнем сезоне.

Сейчас будут сборы, потом на втором сборе будет турнир. Пускай нас никто не списывает со счетов, мы будем бороться. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Первая игра с «Зенитом» будет показательной.

В отпуске очень мало отдыхал из-за травмы. У меня была грыжа. Мне сказали, что надо закачивать ногу. Я уже восстановился и буду тренироваться на первом сборе. Буду готов к играм чемпионата. Задача на турнир — набрать кондиции. Через игры их проще набирать.

У нас есть шансы догнать «Зенит». Что могу сказать насчёт других? Я не смотрю на других соперников. Мы отталкиваемся от себя и будем играть на победу. Мы постараемся провести такой же фантастический матч, как и в Черкизово. Если мы победим, то чемпионская гонка продолжится.