Виллемс: «Роналду – быстрый игрок, но не настолько, как Адама Траоре»

Защитник «Ньюкасла» поделился впечатлениями от игры против форварда «Вулверхэмптона» в недавнем матче АПЛ .

Мне приходилось играть против очень хороших игроков, но никто не был так быстр, как Траоре. Он невероятный. Помимо огромной скорости, он еще и ужасно силен.

Все его знают как самого быстрого футболиста, и теперь я знаю, что это правда. Я играл против Роналду — он быстр, но не настолько, как Траоре. Конечно, у него великолепная техника, но иногда проще противостоять техничному игроку, чем кому-то с таким невероятным темпом.