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Виллемс: «Роналду – быстрый игрок, но не настолько, как Адама Траоре»

сегодня, 11:54

Защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс поделился впечатлениями от игры против форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре в недавнем матче АПЛ.

Мне приходилось играть против очень хороших игроков, но никто не был так быстр, как Траоре. Он невероятный. Помимо огромной скорости, он еще и ужасно силен.

Все его знают как самого быстрого футболиста, и теперь я знаю, что это правда. Я играл против Роналду — он быстр, но не настолько, как Траоре. Конечно, у него великолепная техника, но иногда проще противостоять техничному игроку, чем кому-то с таким невероятным темпом.

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sihafazatron
sihafazatron ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 12:35
Только не очень умный человек будет сравнивать возможности 23-летнего и 34-летнего футболиста...
Он сравнил с тем роналду, с которым играл. А с нынешним конечно без толку)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:17
А толку от того что быстрый статистика у него так себе а Рон в каждом матче забевает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:08
Только не очень умный человек будет сравнивать возможности 23-летнего и 34-летнего футболиста...
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