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Роджерс: «Полны решимости доказать свои претензии на топ-3 этого сезона»

сегодня, 09:47
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити17:00 Не начался

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс порассуждал о проблемах команды и поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Бернли» в рамках 23-го тура АПЛ.

Матч против «Бернли» мы рассматриваем как трамплин для возвращения на победную колею, с чем могу связать неудачи в прошлых матчах? Знаете, бывает, что один фактор наложится на другой, и даже если оба будут незначительными, в сумме это перерастает в серьезную проблему.

Полны решимости доказать свои претензии на топ-3 этого сезона, для этого нужен результат в каждом матче.

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Foxes
Foxes
сегодня в 16:00
Сегодня надо выносить бордовых!
Трубадур
Трубадур
сегодня в 13:01
Удачи!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:03
После игры с Бернли будет ясно что это: стечение неудачных факторов или системный кризис.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:31
Надо второе место брать.
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