Роджерс: «Полны решимости доказать свои претензии на топ-3 этого сезона»

Главный тренер «Лестер Сити» порассуждал о проблемах команды и поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Бернли» в рамках 23-го тура АПЛ .

Матч против «Бернли» мы рассматриваем как трамплин для возвращения на победную колею, с чем могу связать неудачи в прошлых матчах? Знаете, бывает, что один фактор наложится на другой, и даже если оба будут незначительными, в сумме это перерастает в серьезную проблему.

Полны решимости доказать свои претензии на топ-3 этого сезона, для этого нужен результат в каждом матче.