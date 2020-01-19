Непомнящий предложил переименовать Кубок России в «Кубок президента»

Российский тренер поделился мнением о готовящейся реформе Кубка России.

Пока затраты на Кубок не начнут отбиваться, особого стремления в нем играть у команд не будет. Нынешние стимулы в спортивном плане достаточно весомы, дополнительно их усиливать и городить для этого целый огород смысла нет. Сам трофей, путевка в еврокубки… Но как практик скажу: у команд ФНЛ из середины таблицы интерес к Кубку нулевой. Чтобы добраться до финала, нужно пройти пять раундов. Шансы малы, а затрат много. Поэтому большинство сосредотачивается на том, чтобы принять у себя команду Премьер-Лиги, на этом энтузиазм иссякает. У многих клубов РПЛ такая же философия: «Вряд ли получится, так что лучше не тратить силы». Логично, что РФС пытается изменить ситуацию.

В Японии с «Хиросимой» я играл в финальном турнире Кубка императора. Это старейшее футбольное соревнование страны, учрежденное в начале прошлого века. Престижа хоть отбавляй. Дело в том, что в Японии почти не празднуют Новый год, зато в конце декабря устраивают Кубок императора. Календарь примерно такой: 1/8 — 22 декабря, ¼ — 25 декабря, ½ — 29 декабря, финал — 1 января. Каждый год вся страна следит за этим событием, император для них святое. Может, если у нас сделают Кубок президента, интереса тоже станет больше.