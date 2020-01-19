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Непомнящий предложил переименовать Кубок России в «Кубок президента»

сегодня, 14:15

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о готовящейся реформе Кубка России

Пока затраты на Кубок не начнут отбиваться, особого стремления в нем играть у команд не будет. Нынешние стимулы в спортивном плане достаточно весомы, дополнительно их усиливать и городить для этого целый огород смысла нет. Сам трофей, путевка в еврокубки… Но как практик скажу: у команд ФНЛ из середины таблицы интерес к Кубку нулевой. Чтобы добраться до финала, нужно пройти пять раундов. Шансы малы, а затрат много. Поэтому большинство сосредотачивается на том, чтобы принять у себя команду Премьер-Лиги, на этом энтузиазм иссякает. У многих клубов РПЛ такая же философия: «Вряд ли получится, так что лучше не тратить силы». Логично, что РФС пытается изменить ситуацию.

В Японии с «Хиросимой» я играл в финальном турнире Кубка императора. Это старейшее футбольное соревнование страны, учрежденное в начале прошлого века. Престижа хоть отбавляй. Дело в том, что в Японии почти не празднуют Новый год, зато в конце декабря устраивают Кубок императора. Календарь примерно такой: 1/8 — 22 декабря, ¼ — 25 декабря, ½ — 29 декабря, финал — 1 января. Каждый год вся страна следит за этим событием, император для них святое. Может, если у нас сделают Кубок президента, интереса тоже станет больше.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:48
Разыгрывать среди восьмёрки лучших по итогам сезона РПЛ - всего три игры и трофей у тебя, плюс какая-никакая мотивация середнякам для попадания в первую половину таблицы с последующим шансом на еврокубки.
League1
League1
сегодня в 15:32
До этого момента к Непомнящему относился с уважением....
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:27
Кубок плешивого да такой даже без платно не кому не нужен!
Трубадур
Трубадур
сегодня в 15:13
Глупость говорит Непомнящий.
112910415
112910415
сегодня в 15:12
суета сует
Da Kurlzz
Da Kurlzz ответил ДСА
сегодня в 14:52
Кубок ВВП. И пусть попробуют не стараться!
Никто не будет стараться из-за этого коррумпированного диктатора
Da Kurlzz
Da Kurlzz
сегодня в 14:51
Если у нас сделают кубок президента, то интереса станет еще меньше!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:47
Вот лично я вообще не пойму потуги с поднятием престижа КР, и чтобы в нем все бились и умирали. В тех же странах топ-5, да и не только, к кубкам своих стран такое же прохладное отношение у клубов играющих в ЕК и на что-то претендующих в своих чемпионатах. Так что на мой как обычно субъективный взгляд, делай хоть кубок президента, хоть кубок царя как забивали наши топы на КР, так и будут забивать, и в принципе ничего особо катастрофического в этом нет. .
ДСА
ДСА
сегодня в 14:36
Кубок ВВП. И пусть попробуют не стараться!
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 14:20
аахахаххахаха
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