Сенников: «Я за расширение РПЛ, но при условии выполнения ряда требований»

Футбольный эксперт поделился мнением об идее расширения РПЛ до 18 команд.

Мне кажется, тут самое важное то, будут ли две дополнительные команды соответствовать уровню РПЛ по инфраструктуре, финансированию, подбору футболистов уровню конкуренции. А не так, чтобы клуб повысился в классе и тут же вылетал. Было бы интереснее, если бы наш чемпионат был более конкурентным. Но сейчас я пока не вижу возможности для увеличения числа команд, потому что разделение в классе очень велико. Есть шесть-восемь клубов лидеров и подвал таблицы. На данный момент команд у нас достаточно.

Я за расширение, но при условии выполнения ряда требований. Не хочу видеть клубы в таком состоянии, как в прошлом году «Анжи», у которого была тяжелая ситуация.