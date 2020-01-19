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Сенников: «Я за расширение РПЛ, но при условии выполнения ряда требований»

сегодня, 12:39

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением об идее расширения РПЛ до 18 команд.

Мне кажется, тут самое важное то, будут ли две дополнительные команды соответствовать уровню РПЛ по инфраструктуре, финансированию, подбору футболистов уровню конкуренции. А не так, чтобы клуб повысился в классе и тут же вылетал. Было бы интереснее, если бы наш чемпионат был более конкурентным. Но сейчас я пока не вижу возможности для увеличения числа команд, потому что разделение в классе очень велико. Есть шесть-восемь клубов лидеров и подвал таблицы. На данный момент команд у нас достаточно.

Я за расширение, но при условии выполнения ряда требований. Не хочу видеть клубы в таком состоянии, как в прошлом году «Анжи», у которого была тяжелая ситуация.

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Трубадур
Трубадур
сегодня в 14:02
Уже расширяли.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:37
Без тебя расширится.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:27
Стадионы есть инфраструктура есть, осталось найти финансирование.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:17
Ну все по делу. Зачем лезть в вышку не имея современного стадиона и финансирования. Что бы потом играть в других городах и клянчить деньги???
112910415
112910415
сегодня в 13:00
очень разумный эксперт
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