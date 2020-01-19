Ефремов: «Не хочу говорить о причинах ухода из ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал свой уход из московского клуба.

Тот факт, что ЦСКА не стал продлевать со мной контракт, был, скорее всего, ожидаемым исходом, чем нет. Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался. О причинах сейчас не хочу говорить. Получилось так, как получилось.