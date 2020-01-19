Ефремов: «Не хочу говорить о причинах ухода из ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Ефремов прокомментировал свой уход из московского клуба.
Тот факт, что ЦСКА не стал продлевать со мной контракт, был, скорее всего, ожидаемым исходом, чем нет. Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался. О причинах сейчас не хочу говорить. Получилось так, как получилось.
Счастлив, что столько лет провёл в этой команде. Мне довелось тренироваться и играть рядом с великолепными футболистами, настоящими звёздами нашего чемпионата. Конечно, это колоссальный опыт. Клубу тоже благодарен. В ЦСКА подобрался отличный коллектив. Жаловаться мне не на что. Ухожу без каких-либо обид и сожалений. Буду с благодарностью вспоминать данный этап своей карьеры.
Может и зря...вот так...зарплата невысокая..паспорт...молодой..можно было б и подписать ещё на годок-другой.....пока поправится..восстановится...наберёт форму... Гончаренко уж и не будет в ЦСКА....))
Может и зря...вот так...зарплата невысокая..паспорт...молодой..можно было б и подписать ещё на годок-другой.....пока поправится..восстановится...наберёт форму... Гончаренко уж и не будет в ЦСКА....))
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
А причина ухода - бульбаш!!! Жаль , хороший игрок , для ротации очень бы даже пригодился и уж явно полезнее Набабкина.
А причина ухода - бульбаш!!! Жаль , хороший игрок , для ротации очень бы даже пригодился и уж явно полезнее Набабкина.