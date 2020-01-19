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Ефремов: «Не хочу говорить о причинах ухода из ЦСКА»

сегодня, 11:15

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Ефремов прокомментировал свой уход из московского клуба.

Тот факт, что ЦСКА не стал продлевать со мной контракт, был, скорее всего, ожидаемым исходом, чем нет. Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался. О причинах сейчас не хочу говорить. Получилось так, как получилось.

Счастлив, что столько лет провёл в этой команде. Мне довелось тренироваться и играть рядом с великолепными футболистами, настоящими звёздами нашего чемпионата. Конечно, это колоссальный опыт. Клубу тоже благодарен. В ЦСКА подобрался отличный коллектив. Жаловаться мне не на что. Ухожу без каких-либо обид и сожалений. Буду с благодарностью вспоминать данный этап своей карьеры.

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RIR68
RIR68
сегодня в 15:23
жалко, что так случилось. возвращайся в Самару. там пригодишься. удачи!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:10
Правильно, нечего брюзжать.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:02
А мне нравится как играет Ефремов.
мангo
мангo
сегодня в 14:52
Тикнизян не потянул ,Ефремов бегунок , Соболев пижон, Гордюшенко вообще не играл какой с него толк, Шарлия сам виноват . кого из игроков еще не обоглали чтобы выгородить своего божка))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:11
В Оренбург...?? Может и зря...вот так...зарплата невысокая..паспорт...молодой..можно было б и подписать ещё на годок-другой.....пока поправится..восстановится...наберёт форму... Гончаренко уж и не будет в ЦСКА....))
Согласен!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:04
Меньше сплетен! Желаю побольше играть в любой команде!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:32
Парень середняк, звёзд с неба не хватает, а тут ещё и травма. Дмитрию сейчас нужна игровая практика, а в ЦСКА у него её не будет. Решение уйти правильное.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 12:56
Ну не знаю..Я думаю он точно не ниже например Кучаева..Да и нынешний Ахметов,совсем сдулся..и Обляков не растет..
Sunny.
Sunny. ответил Serg_Diamond
сегодня в 12:42
Обычный бегунок. Недопустимо высокий процент брака в передачах, а процент выигранных единоборств невысокий. Получается, что ни в атаке ни в обороне проявить себя не может. Всё что он умеет - принять мяч и бежать, тащить его, опустив голову. Вот главная причина
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Leha-ha50
    сегодня в 12:38
    Молодец парень!!! А причина ухода - бульбаш!!! Жаль , хороший игрок , для ротации очень бы даже пригодился и уж явно полезнее Набабкина.
    В Оренбург...??
    Может и зря...вот так...зарплата невысокая..паспорт...молодой..можно было б и подписать ещё на годок-другой.....пока поправится..восстановится...наберёт форму... Гончаренко уж и не будет в ЦСКА....))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 12:22
    Причина - твой низкий уровень.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:17
    Не вписался парень в "обойму" треннра...
    Удачи ЦСКА!!!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 12:06
    Обычный бегунок. Недопустимо высокий процент брака в передачах, а процент выигранных единоборств невысокий. Получается, что ни в атаке ни в обороне проявить себя не может. Всё что он умеет - принять мяч и бежать, тащить его, опустив голову. Вот главная причина
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 12:05
    Мужик парень и на поле всегда боец. И так все понятно - дранник со своей дранной обляковщиной.
    AgentART
    AgentART
    сегодня в 11:56
    Скоро все оттуда побегут.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:48
    Молодец парень!!!
    А причина ухода - бульбаш!!! Жаль , хороший игрок , для ротации очень бы даже пригодился и уж явно полезнее Набабкина.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 11:41
    По мужски!
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