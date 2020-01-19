«Рубин» подтвердил интерес к Комличенко и экс-форварду «Ман Сити»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью СЭ прокомментировал слухи об интересе казанского клуба к бывшему нападающему «Манчестер Сити» Вильфриду Бони, российскому нападающему «Млады Болеслав» Николаю Комличенко и полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову.
Мы с Бони хорошо знакомы, у нас масса общих приятелей по «Витессу», где он играл. У нас несколько вариантов, Бони — один из них. Мы много куда отправляем запросы. Просто в одних случаях это не становится достоянием общественности, в других, к сожалению, становится.
Да, Комличенко интересуемся, это факт.
Шатовым? Ничего не готов сказать. Ограничусь тем, что это очень сильный игрок.
[Карло Анчелотти]
[Карло Анчелотти]
Однако, пока, видится только стадия заигрывания и заманивания..:))
Однако, пока, видится только стадия заигрывания и заманивания..:))