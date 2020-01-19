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«Рубин» подтвердил интерес к Комличенко и экс-форварду «Ман Сити»

сегодня, 13:42

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью СЭ прокомментировал слухи об интересе казанского клуба к бывшему нападающему «Манчестер Сити» Вильфриду Бони, российскому нападающему «Млады Болеслав» Николаю Комличенко и полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову.

Мы с Бони хорошо знакомы, у нас масса общих приятелей по «Витессу», где он играл. У нас несколько вариантов, Бони — один из них. Мы много куда отправляем запросы. Просто в одних случаях это не становится достоянием общественности, в других, к сожалению, становится.

Да, Комличенко интересуемся, это факт.

Шатовым? Ничего не готов сказать. Ограничусь тем, что это очень сильный игрок.
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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 16:04
Рубин в Казани никому не нужен
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:52
Неплохо.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:42
О, если Шатова заберут за деньги, то вообще круто будет.
112910415
112910415
сегодня в 15:28
серьёзно размахнулись
kinderpingui
kinderpingui ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:15
Согласен, у них же нет бюджета всей страны, как у некоторых
AgentART
AgentART
сегодня в 15:14
Как громко сказано, экс-форвард Ман Сити.
Vadik
Vadik
сегодня в 15:06
Все пригодятся Рубину!!!! Удачи Казани в весенней стадии!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:04
Интересоваться,не значит жениться..)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:01
Слухи.
RBA
RBA
сегодня в 14:59
Рубин пока самый активный на трансферном рынке.
nubom
nubom
сегодня в 14:55
„Главным для успеха являются взаимоотношения тренера с игроками. Великие команды и игроки добиваются успеха тогда, когда есть правильная атмосфера. Они должны получать наслаждение от своей работы и свободно демонстрировать свой талант.“
[Карло Анчелотти]
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:52
Этот гений тренерской мысли разорит Рубин нафик..
ОПС
ОПС
сегодня в 14:17
Интересно будет посмотреть на игру Рубина при Слуцком.
beefs
beefs
сегодня в 14:03
Не помешает Комличенко...
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 14:01
Комличенко надо брать,Бони уже давно не тот.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:00
Да пусть берут.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 14:00
Шатов для рубина сгодится.
particular
particular
сегодня в 13:59
В Казани, видимо, решили поиграть мускулами на футбольном поле..:)
Однако, пока, видится только стадия заигрывания и заманивания..:))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:50
Удачи Рубину!
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