Иммобиле 18 раз за последние три сезона забивал в матче минимум два гола

«Лацио» разгромил «Сампдорию» во встрече 20-го тура Серии А.

Форвард римлян оформил хет-трик. Таким образом, за последние три сезона на его счету 18 матчей, когда он забивал минимум два мяча в одной игре.

Среди топ-5 лиг Европы Иммобиле по этому показателю уступает только нападающему «Барселоны» , на счету которого 21 такая встреча.

18 - Only Lionel Messi (21) has scored 2+ goals in more matches than Ciro #Immobile (18) in the last three seasons in the Top-5 European Leagues (since 2017/18). CiRock.#LazioSampdoria pic.twitter.com/sj17Nxc0SS