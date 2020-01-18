Единственный шанс лишить «Зенит» чемпионства

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«Соккер.ру» выяснил секрет успеха команды Семака, и этот козырь показывает путь к чемпионской интриге.

«Зенит» - сильнейшая команда сезона. Возможно, отрыв должен быть короче, но тут претензии к преследователям. Другое дело, что настолько уверенное лидерство загадочно, ведь команда Семака не работала идеально, а отрыв - десять пунктов.

В чем секрет, в игре Дзюбы? Артем тащил команду голами и пасами. Но не обязательно забивать, чтобы не проиграть. Да и если «Зенит» весной потерял бы форварда, то может компенсировать – будут Малком и Кокорин, Азмун и Дриусси для РПЛ – элитные игроки.

Причина успеха «Зенита» не только в Дзюбе. В 19 турах лидер разгромил лишь «Рубин», «Ростов» и «Динамо». Все сами нарвались, хотя казанцев обычно спасал Дюпин, у ростовчан в других играх был поставленный футбол, а провал в Санкт-Петербурге выбивается. Москвичи же просто устали побеждать фаворитов и ушли в отпуск досрочно.

Остальные шестнадцать матчей сложились для «Зенита» сложнее. Есть пять минимальных побед и три ничейных результата. Хватало пяти голов, чтобы лидер потерял 10 пунктов – их фора, и еще одного гола, чтобы потерять лидерство. Сразу подбираемся к причине, почему «Зенит» так комфортно лидирует, а многие ожидаемо забыли про чемпионскую интригу.

Основа основ – в защите. Оборона «Зенита» не подвела. У них были проблемы с голкипером – Лунев ошибался, но на смену пришел Кержаков, сбор «сухарей» продолжили. Защита с Ракицким и Ивановичем допустила всего 59 ударов в створ ворот «Зенита». Никто близко не стоял – «Краснодар» увидел 67 ударов, а «Динамо» пережило 76.

«Локомотив» и ЦСКА увидели 76 и 77 ударов. «Спартак» ожидаемо ниже – 81 удар, как и «Ростов» - 85 выстрелов в створ ворот команды Карпина. «Зенит» получил на 37 % меньше ударов по своим воротам, чем «красно-белые», и пропустил всего 9 раз против 21 у «Спартака». У «Зенита» один из лучших в Европе показателей по пропущенным голам за игру – 0.47.

У «Ливерпуля» по 0.67 мяча в свои ворота за матч. В Бундеслиге все хуже. В Италии «Интер» держится на 0.84 за матч. Даже ПСЖ пропускает по 0.7 мяча за игру, куда чаще, чем «Зенит». В топ-5 нет ни единой команды с таким фантастическим показателем, как у петербуржцев. Даже «Атлетико» наравне с «Реалом» пропускают чаще, по 0.63 гола за поединок.

«Зенит» уступал, но не в борьбе у своих ворот в чемпионате. Девять пропущенных мячей – большой успех, который трудно объяснить одной причиной. Лунев и Кержаков не великие вратари, даже не лучшие в этом сезоне РПЛ . Караваев не умеет обороняться, но и Смольников не большой мастер игры в защите, чтобы все на нем держалось.

Сантос хорош, но и Дуглас, и Жирков имеют атакующую природу. Наконец, Семак столько раз разными словами повторил мысль, что Иванович и Ракицкий медлительные – и в ЛЧ доказано, что бачок в РПЛ не протекает не благодаря Ярославу и Браниславу. Где же спрятан секрет? Наверное, отчасти в опорной зоне. Оздоев собирает по 2.7 отбора за игру, Барриос – по 2.3. С перехватами тоже порядок, центральные хавбеки цепкие.

Магомед и Вильмар в топ-20 по игре один в один во всей РПЛ . Причем учтите, что «Зенит» владел мячом более 55 % времени, реже играл в обороне, чем соперники. Забирая себе мяч высоко, лидер может накатывать позиционные атаки, а низкий отбор Барриоса позволял делать забросы на Дзюбу.

Результат в защите поражает, отразили 50 точных ударов из 59. «Зениту» соперники забили всего 7 мячей, ведь дважды речь об автоголах. Добавьте 1 пенальти – останется всего 6 мячей. И лишь раз «Зенит» пропустил со стандарта, что тоже очень мало, ведь «Спартак» допустил 7 ошибок при угловых и штрафных, ЦСКА – 6, а опытный «Локомотив» - 3.

По позиционной обороне «Зенит» наравне с «армейцами», где и три центральных защитника, и команда моложе – резче и выносливее. Голкиперы «Зенита» взяли 84.7 % ударов в створ, лучший показатель. Даже Дюпин в Казани отразил «всего» 79 %. Даже Облак собрал 78 %, и Ханданович ниже – 76.5 %. Феноменально, как все удачно для «Зенита» сложилось.

Так что разбор главного козыря сезона полезен как фанатам команды, так и поклонникам соперников. Первая причина такой легкой и успешной игры в защите – состав лидера сбалансирован. Люди на подстраховке в защите – таковыми стали Кержаков, Жирков и Караваев, полностью справились с заменой конкурентов, а двое вообще вошли в основу.

Вторая причина – обошлись без травм. Ветераны играли в центре защиты, не теряли Оздоева или Барриоса. И третья немаловажная причина – статистика показывает, что везение «Зенита» соединилось с проколами соперников. По воротам «Ливерпуля» бьют реже, чем по воротам лидера РПЛ , но реализация оппонентов Клоппа выше на сорок процентов.

Команду Семака стабильно прощали. Если говорим о качестве моментов оппонентов, то наработали на 13.24 гола, а забили менее половины – шесть, ведь еще два – автоголы, а девятый мяч – с пенальти. Никого и близко с такими цифрами в РПЛ нет. Защитные линии ЦСКА , «Локомотива» и «Оренбурга» нарывались на голы куда чаще.

Можно даже вспомнить конкретных «виновников» феноменальных для европейского футбола показателей «Зенита». В матче против «Спартака», который москвичи проиграли в один мяч, мог забить Ларссон – потенциально минус два пункта для лидера. За «Рубин» мог отличиться Могилевец – снова минимум минус два очка в таблицу. И Ткачев из «Арсенала» простил «Зенит». Наконец, первого сентября только у Шюррле было 7 ударов по воротам Лунева, но «Спартак» не забил ни разу.

Соперники с удивительным пиететом отнеслись к лидеру, уступая в один мяч. «Зенит» благодаря четырем ударам мог потерять восемь пунктов, а отрыв на два очка – не отрыв. Одновременно нашли и причину уверенного лидерства – никто из соперников два гола за матч «Зениту» не забил, и намек, что может сработать, чтобы чемпиону пришлось воевать за новое «золото» весной, а не прохлаждаться.

А воевать, возможно, придется. Только добротной игрой «Зенита» показатель в защите не объяснить, отсекать везение как причину нельзя – реализация подвела соперников. На Барриоса, Оздоева, Ракицкого и Ивановича смотрели так, как кролики на удавов, хотя в половине случаев хватало одного гола, чтобы превратить ничью «Зенита» в его поражение, а победу – в мировую.

Конкуренты подарили команде, которая сыграла хрестоматийно и удобно для себя, фору в десять пунктов. У «Зенита» оборона успешнее, чем у любой команды из топ-5. А в десятке главных ассоциаций УЕФА есть только два клуба с меньшим количеством пропущенных за игру голов – «Бенфика» и «Брюгге». Кто бы мог подумать, что секретом успеха «Зенита» станет защита?

Команда Семака в прошлом чемпионском сезоне пропустила больше, чем «Ростов» и «Динамо» - 9-я и 12-я команды лиги. Лишь на два гола опередили «Спартак». Сейчас все совсем иначе, краеугольный камень успехов – минимальное количество результативных ляпов в защите. Феноменальная серия продолжится весной? Если да – «Зенит» легко защитит титул, а если соперники надавят успешнее – станет веселее.

Похоже, в самом «Зените» немного удивлены успехом в защите, ведь когда в прошлый раз пропускали меньше всех, то пришли к финишу пятыми. Сейчас уверенно первые, и эффективность обороны – самый значимый козырь.