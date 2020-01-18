Единственный шанс лишить «Зенит» чемпионства

«Соккер.ру» выяснил секрет успеха команды Семака, и этот козырь показывает путь к чемпионской интриге.
«Зенит» - сильнейшая команда сезона. Возможно, отрыв должен быть короче, но тут претензии к преследователям. Другое дело, что настолько уверенное лидерство загадочно, ведь команда Семака не работала идеально, а отрыв - десять пунктов.
В чем секрет, в игре Дзюбы? Артем тащил команду голами и пасами. Но не обязательно забивать, чтобы не проиграть. Да и если «Зенит» весной потерял бы форварда, то может компенсировать – будут Малком и Кокорин, Азмун и Дриусси для РПЛ – элитные игроки.
Причина успеха «Зенита» не только в Дзюбе. В 19 турах лидер разгромил лишь «Рубин», «Ростов» и «Динамо». Все сами нарвались, хотя казанцев обычно спасал Дюпин, у ростовчан в других играх был поставленный футбол, а провал в Санкт-Петербурге выбивается. Москвичи же просто устали побеждать фаворитов и ушли в отпуск досрочно.
Остальные шестнадцать матчей сложились для «Зенита» сложнее. Есть пять минимальных побед и три ничейных результата. Хватало пяти голов, чтобы лидер потерял 10 пунктов – их фора, и еще одного гола, чтобы потерять лидерство. Сразу подбираемся к причине, почему «Зенит» так комфортно лидирует, а многие ожидаемо забыли про чемпионскую интригу.
Основа основ – в защите. Оборона «Зенита» не подвела. У них были проблемы с голкипером – Лунев ошибался, но на смену пришел Кержаков, сбор «сухарей» продолжили. Защита с Ракицким и Ивановичем допустила всего 59 ударов в створ ворот «Зенита». Никто близко не стоял – «Краснодар» увидел 67 ударов, а «Динамо» пережило 76.
«Локомотив» и ЦСКА увидели 76 и 77 ударов. «Спартак» ожидаемо ниже – 81 удар, как и «Ростов» - 85 выстрелов в створ ворот команды Карпина. «Зенит» получил на 37 % меньше ударов по своим воротам, чем «красно-белые», и пропустил всего 9 раз против 21 у «Спартака». У «Зенита» один из лучших в Европе показателей по пропущенным голам за игру – 0.47.
У «Ливерпуля» по 0.67 мяча в свои ворота за матч. В Бундеслиге все хуже. В Италии «Интер» держится на 0.84 за матч. Даже ПСЖ пропускает по 0.7 мяча за игру, куда чаще, чем «Зенит». В топ-5 нет ни единой команды с таким фантастическим показателем, как у петербуржцев. Даже «Атлетико» наравне с «Реалом» пропускают чаще, по 0.63 гола за поединок.
«Зенит» уступал, но не в борьбе у своих ворот в чемпионате. Девять пропущенных мячей – большой успех, который трудно объяснить одной причиной. Лунев и Кержаков не великие вратари, даже не лучшие в этом сезоне РПЛ. Караваев не умеет обороняться, но и Смольников не большой мастер игры в защите, чтобы все на нем держалось.
Сантос хорош, но и Дуглас, и Жирков имеют атакующую природу. Наконец, Семак столько раз разными словами повторил мысль, что Иванович и Ракицкий медлительные – и в ЛЧ доказано, что бачок в РПЛ не протекает не благодаря Ярославу и Браниславу. Где же спрятан секрет? Наверное, отчасти в опорной зоне. Оздоев собирает по 2.7 отбора за игру, Барриос – по 2.3. С перехватами тоже порядок, центральные хавбеки цепкие.
Магомед и Вильмар в топ-20 по игре один в один во всей РПЛ. Причем учтите, что «Зенит» владел мячом более 55 % времени, реже играл в обороне, чем соперники. Забирая себе мяч высоко, лидер может накатывать позиционные атаки, а низкий отбор Барриоса позволял делать забросы на Дзюбу.
Результат в защите поражает, отразили 50 точных ударов из 59. «Зениту» соперники забили всего 7 мячей, ведь дважды речь об автоголах. Добавьте 1 пенальти – останется всего 6 мячей. И лишь раз «Зенит» пропустил со стандарта, что тоже очень мало, ведь «Спартак» допустил 7 ошибок при угловых и штрафных, ЦСКА – 6, а опытный «Локомотив» - 3.
По позиционной обороне «Зенит» наравне с «армейцами», где и три центральных защитника, и команда моложе – резче и выносливее. Голкиперы «Зенита» взяли 84.7 % ударов в створ, лучший показатель. Даже Дюпин в Казани отразил «всего» 79 %. Даже Облак собрал 78 %, и Ханданович ниже – 76.5 %. Феноменально, как все удачно для «Зенита» сложилось.
Так что разбор главного козыря сезона полезен как фанатам команды, так и поклонникам соперников. Первая причина такой легкой и успешной игры в защите – состав лидера сбалансирован. Люди на подстраховке в защите – таковыми стали Кержаков, Жирков и Караваев, полностью справились с заменой конкурентов, а двое вообще вошли в основу.
Вторая причина – обошлись без травм. Ветераны играли в центре защиты, не теряли Оздоева или Барриоса. И третья немаловажная причина – статистика показывает, что везение «Зенита» соединилось с проколами соперников. По воротам «Ливерпуля» бьют реже, чем по воротам лидера РПЛ, но реализация оппонентов Клоппа выше на сорок процентов.
Команду Семака стабильно прощали. Если говорим о качестве моментов оппонентов, то наработали на 13.24 гола, а забили менее половины – шесть, ведь еще два – автоголы, а девятый мяч – с пенальти. Никого и близко с такими цифрами в РПЛ нет. Защитные линии ЦСКА, «Локомотива» и «Оренбурга» нарывались на голы куда чаще.
Можно даже вспомнить конкретных «виновников» феноменальных для европейского футбола показателей «Зенита». В матче против «Спартака», который москвичи проиграли в один мяч, мог забить Ларссон – потенциально минус два пункта для лидера. За «Рубин» мог отличиться Могилевец – снова минимум минус два очка в таблицу. И Ткачев из «Арсенала» простил «Зенит». Наконец, первого сентября только у Шюррле было 7 ударов по воротам Лунева, но «Спартак» не забил ни разу.
Соперники с удивительным пиететом отнеслись к лидеру, уступая в один мяч. «Зенит» благодаря четырем ударам мог потерять восемь пунктов, а отрыв на два очка – не отрыв. Одновременно нашли и причину уверенного лидерства – никто из соперников два гола за матч «Зениту» не забил, и намек, что может сработать, чтобы чемпиону пришлось воевать за новое «золото» весной, а не прохлаждаться.
А воевать, возможно, придется. Только добротной игрой «Зенита» показатель в защите не объяснить, отсекать везение как причину нельзя – реализация подвела соперников. На Барриоса, Оздоева, Ракицкого и Ивановича смотрели так, как кролики на удавов, хотя в половине случаев хватало одного гола, чтобы превратить ничью «Зенита» в его поражение, а победу – в мировую.
Конкуренты подарили команде, которая сыграла хрестоматийно и удобно для себя, фору в десять пунктов. У «Зенита» оборона успешнее, чем у любой команды из топ-5. А в десятке главных ассоциаций УЕФА есть только два клуба с меньшим количеством пропущенных за игру голов – «Бенфика» и «Брюгге». Кто бы мог подумать, что секретом успеха «Зенита» станет защита?
Команда Семака в прошлом чемпионском сезоне пропустила больше, чем «Ростов» и «Динамо» - 9-я и 12-я команды лиги. Лишь на два гола опередили «Спартак». Сейчас все совсем иначе, краеугольный камень успехов – минимальное количество результативных ляпов в защите. Феноменальная серия продолжится весной? Если да – «Зенит» легко защитит титул, а если соперники надавят успешнее – станет веселее.
Похоже, в самом «Зените» немного удивлены успехом в защите, ведь когда в прошлый раз пропускали меньше всех, то пришли к финишу пятыми. Сейчас уверенно первые, и эффективность обороны – самый значимый козырь.
«Зенит» — ЦСКА — 1:1 – техническое поражение «Зенита». Годом ранее питерцы просчитались с числом легионеров на поле, но их спас юридический казус: отсутствие в регламенте чётко прописанных за нарушение санкций. Но судьба вернула «Зениту» должок в следующем сезоне. Лучано Спаллетти осознанно не внёс в заявку доморощенного футболиста не старше 1990 года рождения, полагая, что за это полагается лишь штраф.Однако, совершенствуя регламент, РФПЛ и за это нарушение установила санкцию в виде технического поражения, которую в «Зените» просто проглядели. Утверждавший по горячим следам, что журналистам надо лучше изучать регламент, Спаллетти в результате оказался в нелепом положении. И при чём тут Гинер? Спаллетти накосячил, а виноват Гинер? Не надо свои косяки на других перекладывать.
«Зенит» — ЦСКА — 1:1 – техническое поражение «Зенита». Годом ранее питерцы просчитались с числом легионеров на поле, но их спас юридический казус: отсутствие в регламенте чётко прописанных за нарушение санкций. Но судьба вернула «Зениту» должок в следующем сезоне. Лучано Спаллетти осознанно не внёс в заявку доморощенного футболиста не старше 1990 года рождения, полагая, что за это полагается лишь штраф.Однако, совершенствуя регламент, РФПЛ и за это нарушение установила санкцию в виде технического поражения, которую в «Зените» просто проглядели. Утверждавший по горячим следам, что журналистам надо лучше изучать регламент, Спаллетти в результате оказался в нелепом положении. И при чём тут Гинер? Спаллетти накосячил, а виноват Гинер? Не надо свои косяки на других перекладывать.
Давайте отберем их у Вас и отдадим достойному в то время Зениту а не пустому ЦСКА который в Европе был просто мертвым ))
Давайте отберем их у Вас и отдадим достойному в то время Зениту а не пустому ЦСКА который в Европе был просто мертвым ))
Чего проще? )) Как уже было не раз Дать ЛИПОВОЕ ТП!
Женю Гинера спросите он на это мастак ))
Чего проще? )) Как уже было не раз Дать ЛИПОВОЕ ТП!
Женю Гинера спросите он на это мастак ))
Трамвировать всю опорную зону Зенита?
Не продлевать Ивановича?
Здешние болелы предлагают трубу отключить, в смысле денег.
Что то сегодня не выполнимо. Что то не приведёт к результату.
Какие бы беды не свалила природа на Зенит, что бы не подстроили Зениту недоброжелатели, в этом году Зенит будет чемпионом.
Потому что в первую очередь нужно вырасти командам соперникам.
В следующем чемпионате я вижу следующие команды, которые смогут дать бой чемпиону, если, а слово "если" здесь главное, если решат свои проблемы.
Это Локо, Цска, Краснодар. На каком то отрезке возможно будет конкурировать ещё кто то. Но на отрезке. Три победы подряд поднимут до небес любую команду. Но пройти всю дистанцию до медальных мест способна в нашем футболе эта четвёрка.
Трамвировать всю опорную зону Зенита?
Не продлевать Ивановича?
Здешние болелы предлагают трубу отключить, в смысле денег.
Что то сегодня не выполнимо. Что то не приведёт к результату.
Какие бы беды не свалила природа на Зенит, что бы не подстроили Зениту недоброжелатели, в этом году Зенит будет чемпионом.
Потому что в первую очередь нужно вырасти командам соперникам.
В следующем чемпионате я вижу следующие команды, которые смогут дать бой чемпиону, если, а слово "если" здесь главное, если решат свои проблемы.
Это Локо, Цска, Краснодар. На каком то отрезке возможно будет конкурировать ещё кто то. Но на отрезке. Три победы подряд поднимут до небес любую команду. Но пройти всю дистанцию до медальных мест способна в нашем футболе эта четвёрка.