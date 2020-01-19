Аррисабалага - худший вратарь АПЛ по проценту отражённых ударов

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём АПЛ по проценту отражённых ударов в нынешнем сезоне.
Голкипер отразил лишь 55,4% удара, которые пришлись в створ его ворот в матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии. Это худший показатель в АПЛ.
Среди же вратарей, выступающих в семи ведущих европейских чемпионатах, он занимает 127-е место из 132 голкиперов.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард недоволен игрой Аррисабалаги.
да, он выглядит средним, но чтобы прям такая стата даже не думалось.
да, он выглядит средним, но чтобы прям такая стата даже не думалось.