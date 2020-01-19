Аррисабалага - худший вратарь АПЛ по проценту отражённых ударов

сегодня, 10:20

Вратарь «Челси» является худшим вратарём АПЛ по проценту отражённых ударов в нынешнем сезоне.

Голкипер отразил лишь 55,4% удара, которые пришлись в створ его ворот в матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии. Это худший показатель в АПЛ .

Среди же вратарей, выступающих в семи ведущих европейских чемпионатах, он занимает 127-е место из 132 голкиперов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард недоволен игрой Аррисабалаги.