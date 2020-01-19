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Аррисабалага - худший вратарь АПЛ по проценту отражённых ударов

сегодня, 10:20

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём АПЛ по проценту отражённых ударов в нынешнем сезоне.

Голкипер отразил лишь 55,4% удара, которые пришлись в створ его ворот в матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии. Это худший показатель в АПЛ.

Среди же вратарей, выступающих в семи ведущих европейских чемпионатах, он занимает 127-е место из 132 голкиперов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард недоволен игрой Аррисабалаги

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Все комментарии
Таганский
Таганский
сегодня в 14:39
Переоценен, ненадежен этот "страж" ворот.. Видимо, ошибся с клубом.. Или клуб ошибся..
dimagas2
dimagas2 ответил dzvinka
сегодня в 13:18
оборона дырявая много у кого в лиге, и есть команды по воротам которых бьют куда чаще... а процент отбитых ударов хуже то у него.
Ну все логично,если по воротам Челси наносят 4-6 ударов в створ за игру и с этого 1-2 гола в среднем.
abramjan
abramjan
сегодня в 13:15
Он за бешеные деньги для воротника прикуплен а процент отражения хуже всех в апл
dzvinka
dzvinka ответил dimagas2
сегодня в 13:14
Все его 41ют но вот даже с моментом вчерашнего гола его пробили с 3-4 метров,ну такие удары редко воротники берут.Проблема в обороне что дырява как никогда.
оборона дырявая много у кого в лиге, и есть команды по воротам которых бьют куда чаще... а процент отбитых ударов хуже то у него.
112910415
112910415
сегодня в 12:14
во всяком деле свои чемпионы
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:01
Гнать его надо.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:35
Все его 41ют но вот даже с моментом вчерашнего гола его пробили с 3-4 метров,ну такие удары редко воротники берут.Проблема в обороне что дырява как никогда.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:15
Кошмар... Чех, вернись!!!)))
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 11:13
Самый дорогой кипер в мире....
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:11
Лодыгин сейчас свободен! Ну, Грановская там разберется..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:01
А в запасе только ветхозаветный Кабальеро и два ребенка.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:00
зато самый дорогой)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:58
йомайо... 127/132... 80 лямов уплочено.
да, он выглядит средним, но чтобы прям такая стата даже не думалось.
Action
Action
сегодня в 10:56
Нойер вроде сваливает из Баварии
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