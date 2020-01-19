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Гогниев: «За ЦСКА я, можно сказать, до сих пор болею»

сегодня, 14:30

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев вспомнил о матчах своего клуба в Кубке России с ЦСКА, за который он выступал во времена молодости. 

За ЦСКА я, можно сказать, до сих пор болею. ЦСКА — великий клуб, но мы на таком фоне выглядели, считаю, вполне достойно. По результату не сошлось, а по статистике почти ни в чем не уступили. Но мастерство есть мастерство, — отметил Гогниев.

Ушел в 2004 году? Я был один. Был молодой и горячий, хотел играть в футбол. Из ЦСКА меня не гнали, сам ушел. В аренду в «Ротор», у которого на тот момент было шесть очков, если правильно помню. Ни о деньгах не думал, ни о славе — просто хотел играть как можно больше. По всей карьере это желание просматривается: туда, где давали играть, уходил с легким сердцем.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:10
Лучший клуб России как за него можно не болеть.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:02
Жаль, что его зовут так некрасиво.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 15:17
    Clavан
    Clavан
    сегодня в 15:12
    Потому Алания там, где находится.
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:40
    Спартак за цска - оригинально :)
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:39
    С его именем за Спартак болеть надо.
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