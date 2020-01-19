Гогниев: «За ЦСКА я, можно сказать, до сих пор болею»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев вспомнил о матчах своего клуба в Кубке России с ЦСКА, за который он выступал во времена молодости.
За ЦСКА я, можно сказать, до сих пор болею. ЦСКА — великий клуб, но мы на таком фоне выглядели, считаю, вполне достойно. По результату не сошлось, а по статистике почти ни в чем не уступили. Но мастерство есть мастерство, — отметил Гогниев.
Ушел в 2004 году? Я был один. Был молодой и горячий, хотел играть в футбол. Из ЦСКА меня не гнали, сам ушел. В аренду в «Ротор», у которого на тот момент было шесть очков, если правильно помню. Ни о деньгах не думал, ни о славе — просто хотел играть как можно больше. По всей карьере это желание просматривается: туда, где давали играть, уходил с легким сердцем.