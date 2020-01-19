Гогниев: «За ЦСКА я, можно сказать, до сих пор болею»

Главный тренер «Алании» вспомнил о матчах своего клуба в Кубке России с ЦСКА , за который он выступал во времена молодости.

За ЦСКА я, можно сказать, до сих пор болею. ЦСКА — великий клуб, но мы на таком фоне выглядели, считаю, вполне достойно. По результату не сошлось, а по статистике почти ни в чем не уступили. Но мастерство есть мастерство, — отметил Гогниев.