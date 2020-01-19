Иванов раскритиковал новую реформу Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящей реформе Кубка России.
Я против такой реформы. Чем пять привилегированных клубов отличаются от 11 остальных? Давайте тогда спросим у них: вам внутренний календарь облегчили — почему не вышли в весеннюю часть еврокубков и роняете коэффициент страны? Иногда даже в осенний групповой турнир отобраться не могут — а им послабление!
Весь мир играет по понятной схеме, мы изобретаем велосипед. Всерьез надеемся на популяризацию? Да если «Зенит» приедет в Иваново или Иркутск — вот она, популяризация, люди годами будут вспоминать! Помню, «Уралмаш» играл во второй лиге и приехал как раз «Зенит». На стадионе яблоку негде было упасть! На 11-тысячную арену набилось 19 тысяч, на деревьях сидели, долго обсуждали потом тот матч. ЦСКА обыграли в Екатеринбурге, когда в первой лиге были — снова праздник. Приезд большой команды — вот оно, событие. А согласно новому формату большие команды на периферию могут и не попасть. Какая это популяризация?
Чем славится, пожалуй, самый известный Кубок, Кубок Англии? Тем, что там часто представители 3-4 дивизиона выбивают представителей АПЛ, каждый год какая-нибудь любительская (5 дивизион и выше) команда прорывается далеко, это, по сути, турнир, который дает шанс многим и дает шанс зрителям, что и без больших денег можно иногда показать результат.
А у нас хотят, наоборот, максимально оградить от неожиданностей, сильные команды поджидают всех в финале.
Да и почему пять, что это за тупость?
Чем славится, пожалуй, самый известный Кубок, Кубок Англии? Тем, что там часто представители 3-4 дивизиона выбивают представителей АПЛ, каждый год какая-нибудь любительская (5 дивизион и выше) команда прорывается далеко, это, по сути, турнир, который дает шанс многим и дает шанс зрителям, что и без больших денег можно иногда показать результат.
А у нас хотят, наоборот, максимально оградить от неожиданностей, сильные команды поджидают всех в финале.
Да и почему пять, что это за тупость?