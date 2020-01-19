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Иванов раскритиковал новую реформу Кубка России

сегодня, 14:34

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящей реформе Кубка России

Я против такой реформы. Чем пять привилегированных клубов отличаются от 11 остальных? Давайте тогда спросим у них: вам внутренний календарь облегчили — почему не вышли в весеннюю часть еврокубков и роняете коэффициент страны? Иногда даже в осенний групповой турнир отобраться не могут — а им послабление!

Весь мир играет по понятной схеме, мы изобретаем велосипед. Всерьез надеемся на популяризацию? Да если «Зенит» приедет в Иваново или Иркутск — вот она, популяризация, люди годами будут вспоминать! Помню, «Уралмаш» играл во второй лиге и приехал как раз «Зенит». На стадионе яблоку негде было упасть! На 11-тысячную арену набилось 19 тысяч, на деревьях сидели, долго обсуждали потом тот матч. ЦСКА обыграли в Екатеринбурге, когда в первой лиге были — снова праздник. Приезд большой команды — вот оно, событие. А согласно новому формату большие команды на периферию могут и не попасть. Какая это популяризация?

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112910415
112910415
сегодня в 15:35
Иванов сразу и легко (ибо изнутри ситуации !) увидел главный минус !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Остапчук 67
сегодня в 15:31
Опять ноет.
По делу ноет.

Чем славится, пожалуй, самый известный Кубок, Кубок Англии? Тем, что там часто представители 3-4 дивизиона выбивают представителей АПЛ, каждый год какая-нибудь любительская (5 дивизион и выше) команда прорывается далеко, это, по сути, турнир, который дает шанс многим и дает шанс зрителям, что и без больших денег можно иногда показать результат.

А у нас хотят, наоборот, максимально оградить от неожиданностей, сильные команды поджидают всех в финале.

Да и почему пять, что это за тупость?
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 15:10
Абсолютно прав.
beefs
beefs
сегодня в 15:06
Правильно говорит, спроса нет, в глазах только бабло!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:37
Опять ноет.
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