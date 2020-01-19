Иванов раскритиковал новую реформу Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящей реформе Кубка России.

Я против такой реформы. Чем пять привилегированных клубов отличаются от 11 остальных? Давайте тогда спросим у них: вам внутренний календарь облегчили — почему не вышли в весеннюю часть еврокубков и роняете коэффициент страны? Иногда даже в осенний групповой турнир отобраться не могут — а им послабление!