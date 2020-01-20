Лучший бомбардир «Униона» привлёк внимание «Зенита» и «Валенсии»

Форвард «Униона» Себастьян Андерссон привлек внимание нескольких топ-клубов Европы.
По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и «Валенсия».
Однако сообщается, что трансфер маловероятен, так как «Униону» интересно только крупное предложение. Ко всему прочему Себастьян хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.
Андерссон яляется лучшим бомбардиром команды, на его счету 8 голов в Бундеслиге в текущем сезоне.
1 : 1.
Пенка (Ерменко.85)
Сайфиев ( 56.)
Победила дружба.
1 : 1.
Пенка (Ерменко.85)
Сайфиев ( 56.)
Победила дружба.
Абу-даби: Встречается
Ростов и Пахтакор. Пока Пахтакор выигрывает. 0 : 1. Вперёд Пахтакор.
Абу-даби: Встречается
Ростов и Пахтакор. Пока Пахтакор выигрывает. 0 : 1. Вперёд Пахтакор.
По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и
Чуть со стула не упал со смеху)))))
По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и
Чуть со стула не упал со смеху)))))
Андерссонов еще не хватало...)))
Знать его никто не знал.. у тут 8 голов забил на 29-м году и давай его в суперфорварды записывать....
Подумаешь лучший снайпер Униона....У Лихтенштейнских клубов тоже есть лучшие снайперы и что их теперь мега-супер-забиваками считать...)))
Своих напов на 3 команды на балансе....еще шведов неизвестных не хватало....
Андерссонов еще не хватало...)))
Знать его никто не знал.. у тут 8 голов забил на 29-м году и давай его в суперфорварды записывать....
Подумаешь лучший снайпер Униона....У Лихтенштейнских клубов тоже есть лучшие снайперы и что их теперь мега-супер-забиваками считать...)))
Своих напов на 3 команды на балансе....еще шведов неизвестных не хватало....
"Топ-клуб" и "Зенит"....
..
..ну как "Спартак" и "7:0"....
"Топ-клуб" и "Зенит"....
..
..ну как "Спартак" и "7:0"....
По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и «Валенсия».
в новости два не сочетаемых слова: "топ-клуб" и "Зенит"
По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и «Валенсия».
в новости два не сочетаемых слова: "топ-клуб" и "Зенит"