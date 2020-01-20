Лучший бомбардир «Униона» привлёк внимание «Зенита» и «Валенсии»

сегодня, 14:06

Форвард «Униона» привлек внимание нескольких топ-клубов Европы.

По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и «Валенсия».

Однако сообщается, что трансфер маловероятен, так как «Униону» интересно только крупное предложение. Ко всему прочему Себастьян хотел бы продолжить карьеру в АПЛ .

Андерссон яляется лучшим бомбардиром команды, на его счету 8 голов в Бундеслиге в текущем сезоне.