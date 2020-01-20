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Лучший бомбардир «Униона» привлёк внимание «Зенита» и «Валенсии»

сегодня, 14:06

Форвард «Униона» Себастьян Андерссон привлек внимание нескольких топ-клубов Европы.

По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и «Валенсия».

Однако сообщается, что трансфер маловероятен, так как «Униону» интересно только крупное предложение. Ко всему прочему Себастьян  хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

Андерссон яляется лучшим бомбардиром команды, на его счету 8 голов в Бундеслиге в текущем сезоне.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:38
Неплохо для бундеслиги...
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 17:27
Ростов и Пахтакор.
1 : 1.
Пенка (Ерменко.85)
Сайфиев ( 56.)
Победила дружба.
Ravshan878
Ravshan878 ответил particular
сегодня в 17:16
Привет уважаемые. Товарищеский матч ОАЭ.
Абу-даби: Встречается
Ростов и Пахтакор. Пока Пахтакор выигрывает. 0 : 1. Вперёд Пахтакор.
wingback
wingback
сегодня в 16:43
После перехода казахского чабана никому не удивлюсь...
Нехорошие люди
Нехорошие люди
сегодня в 15:59
    Нехорошие люди
    Нехорошие люди
    сегодня в 15:55
    Если зенит топ клуб,тогда паредас малкам и дзюба лучшие игроки мира(((
    Нехорошие люди
    Нехорошие люди
    сегодня в 15:54
    Форвард «Униона» Себастьян Андерссон привлек внимание нескольких топ-клубов Европы.
    По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и

    Чуть со стула не упал со смеху)))))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:49
    Самая высокая зарплата будет в Зените.
    Дамир Скомина
    Дамир Скомина
    сегодня в 15:45
    зениту до Валенсии - как цска до зенита. Где 1/8 финала ЛЧ и лига топ5, а где вечно последние и слабый чемпионат.
    mugik1973
    mugik1973
    сегодня в 15:12
    С каких это пор ФК 51ик стал топ-клубом?
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 15:07
    Где же свои Аршавины , Кержаковы ?
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 15:07
    Без комментариев
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 15:03
    Да не нужен...
    Андерссонов еще не хватало...)))
    Знать его никто не знал.. у тут 8 голов забил на 29-м году и давай его в суперфорварды записывать....
    Подумаешь лучший снайпер Униона....У Лихтенштейнских клубов тоже есть лучшие снайперы и что их теперь мега-супер-забиваками считать...)))

    Своих напов на 3 команды на балансе....еще шведов неизвестных не хватало....
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 14:56
    Основная новость в этой новости в том, что Зенит топ клуб Европы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:54
    Пригодится на лавочку...
    STVA 1
    STVA 1 ответил Виссарионович
    сегодня в 14:53
    Зачем Зенит всех скупает, если уже отовсюду вылетели?
    Чтоб было по ходу!
    blasgovest
    blasgovest ответил LOpp
    сегодня в 14:52
    Форвард «Униона» Себастьян Андерссон привлек внимание нескольких топ-клубов Европы. По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и «Валенсия». в новости два не сочетаемых слова: "топ-клуб" и "Зенит"
    Не сочетаемы как Конотоп и Москва.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил LOpp
    сегодня в 14:49
    Это синонимы...
    "Топ-клуб" и "Зенит"....
    ..
    ..ну как "Спартак" и "7:0"....
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 14:38
    В Питере футболистов совсем нет ?
    particular
    particular
    сегодня в 14:31
    Питерцам пора уже, из-за спин российско-иранского тандема, на ведущие роли выводить своего Себастьяна, а не таращиться на шведа-скитальца..:))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:29
    Форвард «Униона» Себастьян Андерссон привлек внимание нескольких топ-клубов Европы.

    По информации источника, в услугах 28-летнего шведа заинтересованы «Зенит» и «Валенсия».


    в новости два не сочетаемых слова: "топ-клуб" и "Зенит"
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 14:18
    Негусто
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 14:16
    Зачем Зенит всех скупает, если уже отовсюду вылетели?
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