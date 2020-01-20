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Айртон прокомментировал решение «Спартака» не отпустить его в сборную

сегодня, 23:05

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал решение руководства клуба не отпустить его в сборную Бразилии на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года.  

Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.

Я совсем не расстроился. В сборной тоже предполагали такое развитие событий. Все-таки речь шла об очень продолжительном периоде времени, при том что турнир выходит за рамки календаря ФИФА.

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ошалевший
ошалевший
сегодня в 23:59
это всего лишь товарняки,на которые клуб имеет право не отпускать,если вызовут на ои то там полюбому поедет,смысла нет паниковать,как и хейтерам попы греть
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 23:54
Федун маринует непослушных пупсиков
Так его вроде как продать хотят, а товар должен быть "на складе" в целости и сохранности.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 23:52
посадили на цепь
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 23:08
Федун маринует непослушных пупсиков
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