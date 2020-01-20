Айртон прокомментировал решение «Спартака» не отпустить его в сборную

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал решение руководства клуба не отпустить его в сборную Бразилии на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года.

Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.