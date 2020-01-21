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Семак - о матче с «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»

сегодня, 20:45
Аль-Увайнах0 : 10Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Аль-Увайнахом».

Матч можно охарактеризовать как уверенную победу над командой, которая значительно ниже по уровню мастерства. Для первого матча после длительного перерыва такая игра — абсолютно нормальная вещь для того, чтобы почувствовать игровой ритм. Следующий соперник нас ждет очень серьезный. Сегодня для нас получилась хорошая тренировка.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:24
Неплохая тренировка
pomor 445
pomor 445 ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:23
Почему игроки Сочи на сборах Зенита ??? Что Семак думает по этому поводу ??? ...или он не в теме ??..)))
Зимнее трансферное окно ещё не открыто и заявлять об аренде официально нельзя.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 21:11
Успеха Зениту!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил nubom
сегодня в 21:07
А разве это имеет значение?! :(
Уже..нет...
только что Семак прокомментировал ситуацию....

— Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче.
Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно.
nubom
nubom ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:01
Почему игроки Сочи на сборах Зенита ??? Что Семак думает по этому поводу ??? ...или он не в теме ??..)))
А разве это имеет значение?! :(
renamed 14
renamed 14
сегодня в 21:00
толку от ваших тренировок если на вас в еврокубках так же тренируются)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:48
Почему игроки Сочи на сборах Зенита ???
Что Семак думает по этому поводу ???
...или он не в теме ??..)))
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