Семак - о матче с «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Аль-Увайнахом».

Матч можно охарактеризовать как уверенную победу над командой, которая значительно ниже по уровню мастерства. Для первого матча после длительного перерыва такая игра — абсолютно нормальная вещь для того, чтобы почувствовать игровой ритм. Следующий соперник нас ждет очень серьезный. Сегодня для нас получилась хорошая тренировка.