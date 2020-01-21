Семак - о матче с «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Аль-Увайнахом».
Матч можно охарактеризовать как уверенную победу над командой, которая значительно ниже по уровню мастерства. Для первого матча после длительного перерыва такая игра — абсолютно нормальная вещь для того, чтобы почувствовать игровой ритм. Следующий соперник нас ждет очень серьезный. Сегодня для нас получилась хорошая тренировка.
только что Семак прокомментировал ситуацию....
— Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче.
Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно.
только что Семак прокомментировал ситуацию....
— Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче.
Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно.
Что Семак думает по этому поводу ???
...или он не в теме ??..)))
Что Семак думает по этому поводу ???
...или он не в теме ??..)))