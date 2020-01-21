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Агент Кокорина - об аренде: «Мнение Александра не учитывалось»

сегодня, 16:47

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не планировал переходить в «Сочи». Об этом заявил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

Если вы хотите узнать моё мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 18:13
Что за агент такой, который ничего не знает?
Очевидно же, что аренду согласовали "на верхах", ни чье мнение больше не учитывалось.

Сейчас поплачут, да отменят сделку. Первый раз что ли? Сутормин не даст соврать)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:53
112910415
112910415
сегодня в 17:49
примерно в те края ссылали декабристов ...
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил LOpp
сегодня в 17:34
Александр Иванович Медведев — заместитель председателя правления ПАО «Газпром» (2014—2019 г.) генеральный директор ООО «Газпром экспорт» не такой уж он и шестерка
Все относительно. Что касается "Зенита", это игрушка Миллера, и он в нее играет)
cska1948
cska1948
сегодня в 17:30
Получается, что без меня меня женили! А точнее, без меня оформили со мной развод.
LOpp
LOpp ответил Тень Аналитика
сегодня в 17:28
Ротенберг попросил друга Лёшу (Миллера) подкинуть хорошего игрока, чтобы подстраховаться от вылета. А мнение шестерки Медведева никого из баринов не интересует.
Александр Иванович Медведев — заместитель председателя правления ПАО «Газпром» (2014—2019 г.) генеральный директор ООО «Газпром экспорт»

не такой уж он и шестерка
Верг
Верг ответил Leha-ha50
сегодня в 17:28
Ждали парня, ждали, нахваливали до невозможности, а в итоге выпнули бороться за выживание.
но по факту отправили на курорт, сочи не вылетит инфа сотка, батя в газпроме за них намошнит, правда егорова то уже отправили на плантации мак собирать, найдут другого кнопочника
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:27
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 17:25
Кокорин этапирован в ФК Сочи.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:25
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 17:21
Посмотрим как играть будет. Почти всех игроков Сочи знает.
anfield1984
anfield1984
сегодня в 17:21
Походу в колонии с ним что-то сделали, раз питерская братва с его мнением не считается.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:16
И правильно, что не учитывалось.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил LOpp
сегодня в 17:12
в Зените к игрокам относятся как к расходному материалу.
Ротенберг попросил друга Лёшу (Миллера) подкинуть хорошего игрока, чтобы подстраховаться от вылета. А мнение шестерки Медведева никого из баринов не интересует.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:09
в Зените к игрокам относятся как к расходному материалу.

Сантус
Сантус
сегодня в 17:06
Даже агент не в курсе?Точно-крепостные...
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 17:04
Ещё бы его бомжи спрашивали. Миллер сказал - в фармклуб, значит в фармклуб.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:53
Ждали парня, ждали, нахваливали до невозможности, а в итоге выпнули бороться за выживание.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 16:52
Семак даже не представляет, насколько его голова в настоящий момент близка к стулу))
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