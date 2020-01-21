Агент Кокорина - об аренде: «Мнение Александра не учитывалось»

Форвард «Зенита» не планировал переходить в «Сочи». Об этом заявил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

Если вы хотите узнать моё мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним.