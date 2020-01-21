Агент Кокорина - об аренде: «Мнение Александра не учитывалось»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не планировал переходить в «Сочи». Об этом заявил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.
Если вы хотите узнать моё мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним.
Очевидно же, что аренду согласовали "на верхах", ни чье мнение больше не учитывалось.
Сейчас поплачут, да отменят сделку. Первый раз что ли? Сутормин не даст соврать)
Очевидно же, что аренду согласовали "на верхах", ни чье мнение больше не учитывалось.
Сейчас поплачут, да отменят сделку. Первый раз что ли? Сутормин не даст соврать)
не такой уж он и шестерка
не такой уж он и шестерка