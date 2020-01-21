Мостовой - о Кокорине: «Странно, когда говорят, что нужен, а потом отдают»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Семак говорил, что Кокорин нужен «Зениту»? Странно, когда человек говорит, что он нужен, а потом его отдают. Такое я видел во многих командах, когда тебе в лицо говорят: «Какой ты сильный, какой ты хороший», а потом ты одну игру сидишь на скамейке, а вторую на трибуне. Мы же не знаем, что там прячется за спиной Семака, а там есть высшие инстанции, высшие люди, которые руководят «Зенитом». Скорее всего, здесь связано что-то с этим. Отдать Кокорина в «Сочи» было надо, потому что клуб нужно вытащить, всё-таки эту команду сделали, увезли в Сочи, её же надо как-то постараться удержать в РПЛ . В «Зените» с конкуренцией всё нормально, да и «скамейка» там не очень короткая.