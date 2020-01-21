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Мостовой - о Кокорине: «Странно, когда говорят, что нужен, а потом отдают»

сегодня, 15:23

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Семак говорил, что Кокорин нужен «Зениту»? Странно, когда человек говорит, что он нужен, а потом его отдают. Такое я видел во многих командах, когда тебе в лицо говорят: «Какой ты сильный, какой ты хороший», а потом ты одну игру сидишь на скамейке, а вторую на трибуне. Мы же не знаем, что там прячется за спиной Семака, а там есть высшие инстанции, высшие люди, которые руководят «Зенитом». Скорее всего, здесь связано что-то с этим. Отдать Кокорина в «Сочи» было надо, потому что клуб нужно вытащить, всё-таки эту команду сделали, увезли в Сочи, её же надо как-то постараться удержать в РПЛ. В «Зените» с конкуренцией всё нормально, да и «скамейка» там не очень короткая.

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Все комментарии
порт
порт
сегодня в 16:22
Сам задал вопрос, и сам же на него ответил. Рукоблуд, точнее словоблуд.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 16:20
Это РПЛ - Детка!
marvel777
marvel777
сегодня в 16:18
все у нас надо искуственно сохранять,создавать а затем и тащить - прямо не чемпионат а инкубатор какой-то
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:12
А как по мне то вполне логично поступили. ЕК нет. Азмун, Дзюба, Дриусси, Малколм в обойме. Для оставшихся туров выше крыши. Кокорин год не играл и куда его? На банке держать изредка выпуская на замены? А в "Сочи" скорее всего в основе будет. А там к новому сезону под 8+17 все равно состав перетряхивать (и не только "Зениту"), так что вернут (наверное).
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 16:04
Да потому,что этому товарищу,"тренеру" Зенита,не нужно верить.Вы почитайте его интервью,одна вода и бла-бла-бла...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:52
Очень странно
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:49
Нужен, но не очень😉
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:43
Хозяевам верить нельзя!!!
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