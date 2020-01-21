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Силкин: «Кокорину нужно получать игровую практику»

сегодня, 14:51

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

 У «Зенита» отлажена линия нападения. Очень хорошее взаимодействия Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Кокорина отдали в аренду для того, чтобы он получал игровую практику. Он игрок сборной, ему нужно проводить на поле по 90 минут. Был большой перерыв, и «Зенит» в первую очередь думает о перспективе своей команды. Хочет, чтобы Кокорин поскорей набрал кондиции и помог команде. Я считаю, что это правильное решение.

Не считаю, что Кокорин – игрок для «Сочи». Продлит ли Кокорин контракт с «Зенитом»? Если «Зениту» он не придется к двору, любая ведущая команда РПЛ его подпишет.

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