Джано: «„Спартак“ навсегда останется в моём сердце!»

Бывший полузащитник «Спартака» в своём Инстаграме опубликовал прощальное сообщение.

Сегодня мы с футбольным клубом «Спартак» Москва по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Мы сошлись во мнении, что в данной ситуации это самое правильное решение. Безумно рад, что 11 лет назад мои пути пересеклись с таким великим клубом! За эти годы в моей жизни и футбольной карьере были светлые и чёрные полосы. Но «Спартак» стал для меня родным домом, и именно здесь я ощущал поддержку в самые трудные дни невзгод и испытаний. Эта поддержка неизменно исходила от руководства клуба и, прежде всего, от его главы Леонида Арнольдовича Федуна, за что ему очень благодарен!

Хочу также сказать спасибо всем тем, кто окружал меня на протяжении этих 11 лет: игрокам, тренерам, медицинскому и техническому персоналу, работникам базы в Тарасовке. Это было счастливое футбольное время. Ведь далеко не каждому дано защищать цвета такого большого клуба, как »Спартак»! И, вместе с тем, ощущать горячую поддержку верных и преданных спартаковских болельщиков, за что я им тоже очень признателен! Да, наши пути разошлись. Но как бы ни сложилась моя судьба – «Спартак» навсегда останется в моём сердце!