Свищев: «Доходы от продажи пива составят до 4 млрд рублей в год»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что снятие запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских, в случае принятия соответствующего законопроекта приведет к увеличению доходов на сумму до 4 млрд рублей в год.
Мы провели примерное исследование и посчитали, что дополнительные доходы от продажи пива на стадионах составят от 1,5 до 4 млрд рублей в год. Много это или мало? Это результаты статистического опроса болельщиков на стадионах. Мне кажется, это достаточно серьезные деньги - возьмем в среднем, 2,5 млрд рублей будут идти на развитие детско-юношеского спорта.