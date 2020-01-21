ГлавнаяНовости

Свищев: «Доходы от продажи пива составят до 4 млрд рублей в год»

сегодня, 16:44

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что снятие запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских, в случае принятия соответствующего законопроекта приведет к увеличению доходов на сумму до 4 млрд рублей в год.

Мы провели примерное исследование и посчитали, что дополнительные доходы от продажи пива на стадионах составят от 1,5 до 4 млрд рублей в год. Много это или мало? Это результаты статистического опроса болельщиков на стадионах. Мне кажется, это достаточно серьезные деньги - возьмем в среднем, 2,5 млрд рублей будут идти на развитие детско-юношеского спорта.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Кокорина - об аренде: «Мнение Александра не учитывалось»
Сегодня, 16:47 Комментарии19
Шкурин: «Моей маме очень нравится Акинфеев»
Сегодня, 16:08 Комментарии11
Мостовой - о Кокорине: «Странно, когда говорят, что нужен, а потом отдают»
Сегодня, 15:23 Комментарии15
Джано: «„Спартак“ навсегда останется в моём сердце!»
Сегодня, 14:54 Комментарии5
Силкин: «Кокорину нужно получать игровую практику»
Сегодня, 14:51 Комментарии1
«Тамбов» в ближайшие дни определится с домашним стадионом на матчи РПЛ
Сегодня, 14:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 18:16
Страна таксистов, охранников и алкашей ска.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:34
Высказывания этого члена по туризму и молодежи просто какой-то уголок смеха в новостной ленте.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:30
Уже посчитал все.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:24
надо заложить в сумму и туалеты
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:16
Офигеть сколько!
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил За адекватность
сегодня в 17:08
"возьмем в среднем, 2,5 млрд рублей будут идти на развитие детско-юношеского спорта." Куда они будут идти? Я Вас умоляю.
Строительство коттеджа функционера Минспорта (а деньги будут идти именно через Минспорт, как сказали) в Тоскане или Ницце - это тоже развитие детско-юношеского спорта, так как у него, безусловно, есть дети, и для них в коттедже наверняка предусмотрят теннисные корты, бассейн и т.п.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:03
А те два с половиной что ранее выделялись и без пива,можно будет попилить!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:57
"возьмем в среднем, 2,5 млрд рублей будут идти на развитие детско-юношеского спорта." Куда они будут идти? Я Вас умоляю.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 16:46
Пей больше! Помоги детям!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100