Свищев: «Доходы от продажи пива составят до 4 млрд рублей в год»

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что снятие запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских, в случае принятия соответствующего законопроекта приведет к увеличению доходов на сумму до 4 млрд рублей в год.