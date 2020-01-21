Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался комментировать свой возможный уход из самарского клуба.
Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю.
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА. Однако стороны не пришли к соглашению, и нападающий вернулся в расположение «Крыльев».
Тут соболь на подделку похож. Прокатили тебя свои же, так и скажи. Вот и "летай" в Крыльях.
Тут соболь на подделку похож. Прокатили тебя свои же, так и скажи. Вот и "летай" в Крыльях.