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Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»

сегодня, 21:11

Форвард  «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался комментировать свой возможный уход из самарского клуба.

Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю.  

Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА. Однако стороны не пришли к соглашению, и нападающий вернулся в расположение «Крыльев».

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 21:40
Новые интервью еще не написаны.
drug01
drug01
сегодня в 21:31
Он будет еще кусать локти.....
armeec_♞
armeec_♞
сегодня в 21:26
Соболь, зверёк хищник, а хищник это хищник!
Тут соболь на подделку похож. Прокатили тебя свои же, так и скажи. Вот и "летай" в Крыльях.
Нехорошие люди
Нехорошие люди
сегодня в 21:21
и тут у гинера не прокатило выезд пальмы трясти зулусов привезет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Банщик из Тарасовки
сегодня в 21:14
После посещения ЦСКА даже разговаривать не хочет.
Он никогда и не умел ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:14
Сдулся Соболев ! Всегда говорил ,что он пустое место !
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 21:13
После посещения ЦСКА даже разговаривать не хочет.
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