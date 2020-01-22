«Спартак» может вернуть С. Бакаева из «Рубина» за 4,5 млн евро

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Спартак» может в будущем вернуть полузащитника Солтмурада Бакаева за 4,5 млн евро:
И ещё важный нюанс по трансферу Солтмурада Бакаева.
«Спартак» имеет право обратного выкупа футболиста - такая же опция была у Гулиева в «Ростове».
Обратный выкуп Солтмурада будет стоить «красно-белым» 4,5 миллиона евро.
Ранее стало известно, что Солтмурад Бакаев станет игроком «Рубина» за 20 млн рублей.
Сдаётся мне, что весной он чаще в запасе будет.
Удачи!
Сдаётся мне, что весной он чаще в запасе будет.
Удачи!