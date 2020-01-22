«Спартак» может вернуть С. Бакаева из «Рубина» за 4,5 млн евро

сегодня, 17:55

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Спартак» может в будущем вернуть полузащитника за 4,5 млн евро:

И ещё важный нюанс по трансферу Солтмурада Бакаева. «Спартак» имеет право обратного выкупа футболиста - такая же опция была у Гулиева в «Ростове». Обратный выкуп Солтмурада будет стоить «красно-белым» 4,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Солтмурад Бакаев станет игроком «Рубина» за 20 млн рублей.