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«Спартак» может вернуть С. Бакаева из «Рубина» за 4,5 млн евро

сегодня, 17:55

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Спартак» может в будущем вернуть полузащитника Солтмурада Бакаева за 4,5 млн евро:

И ещё важный нюанс по трансферу Солтмурада Бакаева. 

«Спартак» имеет право обратного выкупа футболиста - такая же опция была у Гулиева в «Ростове».

Обратный выкуп Солтмурада будет стоить «красно-белым» 4,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Солтмурад Бакаев станет игроком «Рубина» за 20 млн рублей.

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Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 18:47
Камамберных все вертят как хотят )))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:45
Не выкупят.
makkie
makkie
сегодня в 18:22
Чтобы возвращать, Бакаеву бы сначала в состав Рубина пробиться.
Сдаётся мне, что весной он чаще в запасе будет.
Удачи!
ошалевший
ошалевший ответил ildar_3871
сегодня в 18:16
Почему же , мы же можем его продать Спартаку за 5 млн Евро в любое время !)
это обязательство у рубина ,а не спартака,те если заиграет то рубин не удержит,а не заиграет значит пусть рубин сам думает,но он заиграет и может не сразу но в старт пробьётся
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:10
Бакаеву надо для начала пробиться в основу Рубина. А это очень не просто при такой конкуренции
ildar_3871
ildar_3871 ответил Boytser
сегодня в 18:04
Вырвал из плена и загнал в пропасть.
Почему же , мы же можем его продать Спартаку за 5 млн Евро в любое время !)
VIPded
VIPded
сегодня в 18:00
Прикольная разница в цифрах...)))
Boytser
Boytser ответил ildar_3871
сегодня в 18:00
Молодец Сайманов , все таки вырвал парня из плена !
Вырвал из плена и загнал в пропасть.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:56
Молодец Сайманов , все таки вырвал парня из плена !
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