ГлавнаяНовости

С. Бакаев станет игроком «Рубина» за 20 млн рублей

сегодня, 17:49

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал финансовые подробности перехода полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин»:

«Спартак» и «Рубин» после нескольких дней переговоров достигли договорённости о переходе Солтмурада Бакаева уже в зимнее трансферное окно.

Солтмурад в январе подписал контракт с «Рубином», который предусматривал переход летом, по завершении договора с красно-белыми.

Сейчас же, после финализации договорённости, он уйдёт в январе. Логичное решение обоих клубов - это снимет напряжение с игрока, которое было бы в ближайшие полгода. 

Сумма компенсации составит 20 миллионов рублей.

Ранее мнением о возможном переходе поделился бывший игрок «красно-белых» Валерий Рейнгольд

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» может вернуть С. Бакаева из «Рубина» за 4,5 млн евро
Сегодня, 17:55 Комментарии9
Агент: «„Динамо“ не собирается расставаться с Кардозу»
Сегодня, 12:40 Комментарии3
Слухи«Чертаново» хочет вернуть Глушенкова и Якубу
Сегодня, 11:23 Комментарии10
Слухи«Динамо» собирается расстаться с Жоазиньо и Кардозу
Сегодня, 10:59 Комментарии5
СлухиЧалов по-прежнему находится в шорт-листе «Вест Хэма»
Сегодня, 09:24 Комментарии38
Кокорин хочет попросить Медведева не отдавать его в «Сочи»
Сегодня, 09:19 Комментарии88
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 18:24
Ну вот, уже что-то - хоть не бесплатно отдали.
Удачи в Рубине, игрок интересный и перспективный.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:59
За 20 млн ! Дорого !
Нехорошие люди
Нехорошие люди
сегодня в 17:58
а зенит игроков за 50к покупает! ахахах
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 17:52
Крутой трансфер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100