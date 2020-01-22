С. Бакаев станет игроком «Рубина» за 20 млн рублей

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал финансовые подробности перехода полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин»:
«Спартак» и «Рубин» после нескольких дней переговоров достигли договорённости о переходе Солтмурада Бакаева уже в зимнее трансферное окно.
Солтмурад в январе подписал контракт с «Рубином», который предусматривал переход летом, по завершении договора с красно-белыми.
Сейчас же, после финализации договорённости, он уйдёт в январе. Логичное решение обоих клубов - это снимет напряжение с игрока, которое было бы в ближайшие полгода.
Сумма компенсации составит 20 миллионов рублей.
Ранее мнением о возможном переходе поделился бывший игрок «красно-белых» Валерий Рейнгольд.
Удачи в Рубине, игрок интересный и перспективный.
Удачи в Рубине, игрок интересный и перспективный.