С. Бакаев станет игроком «Рубина» за 20 млн рублей

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал финансовые подробности перехода полузащитника «Спартака» в «Рубин»:

«Спартак» и «Рубин» после нескольких дней переговоров достигли договорённости о переходе Солтмурада Бакаева уже в зимнее трансферное окно.

Солтмурад в январе подписал контракт с «Рубином», который предусматривал переход летом, по завершении договора с красно-белыми.

Сейчас же, после финализации договорённости, он уйдёт в январе. Логичное решение обоих клубов - это снимет напряжение с игрока, которое было бы в ближайшие полгода.

Сумма компенсации составит 20 миллионов рублей.