ГлавнаяНовости

«Чертаново» хочет вернуть Глушенкова и Якубу

сегодня, 11:23

По данным источника, «Чертаново» заинтересовано в услугах двух полузащитников — Дениса Якубы из «Крыльев Советов» и Максима Глушенкова из «Спартака».

Оба футболиста являются воспитанниками «Чертаново», который в рамках своей стратегии задействует только выходцев из своей системы. Клуб из ФНЛ весной намерен побороться за выход в РПЛ, поэтому пытается на тех или иных условиях вернуть Якубу с Глушенковым в команду.

Ранее на Глушенкова также претендовала «Верона»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Динамо» собирается расстаться с Жоазиньо и Кардозу
Сегодня, 10:59 Комментарии3
СлухиЧалов по-прежнему находится в шорт-листе «Вест Хэма»
Сегодня, 09:24 Комментарии19
Кокорин хочет попросить Медведева не отдавать его в «Сочи»
Сегодня, 09:19 Комментарии53
СлухиШунич может уйти из «Динамо»
Вчера, 23:01 Комментарии5
Агент: «Никто не сомневается в большом таланте Джано»
Вчера, 14:03 Комментарии33
Слухи«Ривер Плейт» интересуется Ригони
Вчера, 11:00 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 11:29
Неужто в Премьер-Лигу хотят?
Где деньги брать будут?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100