«Чертаново» хочет вернуть Глушенкова и Якубу

По данным источника, «Чертаново» заинтересовано в услугах двух полузащитников — Дениса Якубы из «Крыльев Советов» и Максима Глушенкова из «Спартака».
Оба футболиста являются воспитанниками «Чертаново», который в рамках своей стратегии задействует только выходцев из своей системы. Клуб из ФНЛ весной намерен побороться за выход в РПЛ, поэтому пытается на тех или иных условиях вернуть Якубу с Глушенковым в команду.
Ранее на Глушенкова также претендовала «Верона».
Где деньги брать будут?
Где деньги брать будут?