«Чертаново» хочет вернуть Глушенкова и Якубу

сегодня, 11:23

По данным источника, «Чертаново» заинтересовано в услугах двух полузащитников — из «Крыльев Советов» и из «Спартака».

Оба футболиста являются воспитанниками «Чертаново», который в рамках своей стратегии задействует только выходцев из своей системы. Клуб из ФНЛ весной намерен побороться за выход в РПЛ , поэтому пытается на тех или иных условиях вернуть Якубу с Глушенковым в команду.

Ранее на Глушенкова также претендовала «Верона».