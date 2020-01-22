Юристы – о переизбрании Прядкина: «РФС не может оспорить это решение»

Юридическая компания SILA International Lawyers прокомментировала переизбрание Сергея Прядкина на пост президента РПЛ .

Согласно статье 181.4 ГК РФ , решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения.

РФС не может оспорить решение общего собрания членов РФПЛ , так как не является участником (членом) РФПЛ .

Действующие члены организации, скорее всего, не смогут оспорить принятое решение в связи с тем, что они все присутствовали на заседании и единогласно голосовали за принятое решение (как сообщалось в СМИ ).

Избрание президента организации относится к исключительной компетенции общего собрания РФПЛ (пункт 13.1 Устава РФПЛ , часть 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Общее собрание РФПЛ вправе принимать решение по вопросам, включенным в повестку дня заседания. Проект повестки дня предлагает президент РФПЛ и направляет ее членам организации не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания. Однако, члены РФПЛ вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов (пункт 13.8 Устава РФПЛ ).

Согласно статье 181.5 ГК РФ , решение собрания является ничтожным, если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в данном собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества.

Таким образом, даже если в первоначальном проекте повестки дня не были указаны выборы президента, то:

1) клубы имели право предложить общему собранию дополнить повестку дня;

2) нельзя признать решение общего собрания ничтожным, поскольку в заседании приняли участие все члены РФПЛ .