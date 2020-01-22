Юристы – о переизбрании Прядкина: «РФС не может оспорить это решение»

Юридическая компания SILA International Lawyers прокомментировала переизбрание Сергея Прядкина на пост президента РПЛ.
Согласно статье 181.4 ГК РФ, решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения.
РФС не может оспорить решение общего собрания членов РФПЛ, так как не является участником (членом) РФПЛ.
Действующие члены организации, скорее всего, не смогут оспорить принятое решение в связи с тем, что они все присутствовали на заседании и единогласно голосовали за принятое решение (как сообщалось в СМИ).
Избрание президента организации относится к исключительной компетенции общего собрания РФПЛ (пункт 13.1 Устава РФПЛ, часть 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Общее собрание РФПЛ вправе принимать решение по вопросам, включенным в повестку дня заседания. Проект повестки дня предлагает президент РФПЛ и направляет ее членам организации не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания. Однако, члены РФПЛ вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов (пункт 13.8 Устава РФПЛ).
Согласно статье 181.5 ГК РФ, решение собрания является ничтожным, если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в данном собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества.
Таким образом, даже если в первоначальном проекте повестки дня не были указаны выборы президента, то:
1) клубы имели право предложить общему собранию дополнить повестку дня;
2) нельзя признать решение общего собрания ничтожным, поскольку в заседании приняли участие все члены РФПЛ.
Очевидно, что при выборах Президента РПЛ не были нарушены ни положения законодательства, ни устав РФПЛ, ни регламентные нормы РФС.