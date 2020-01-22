Президент «Ибицы»: «„Барселона“ - настоящая награда для нас»

Президент «Ибицы» Амадео Сальво поделился мнением перед встречей 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной»:

Работаем над улучшением инфраструктуры. У нас есть спортивный директор, а также четыре сотрудника, которые работают на трансферных рынках Испании, Аргентины, Франции и Португалии. Растем в плане маркетинга и коммуникаций.

Необходимо все выстроить, когда начинаешь с нуля. На нашу первую игру пришло всего лишь 26 человек. А сейчас мы уже являемся примером в Сегунде Б. А ведь мы начали всего лишь 5 лет назад.

Это настоящая награда для нас, что получили в соперники «Барселону». Нам повезло. При нынешнем формате вероятность встречи с грандами выше, чем раньше.

Продали все билеты на матч с «Барселоной». Наш стадион вмещает 4100 человек, но мы увеличили вместимость до 6500 зрителей.