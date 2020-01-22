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Президент «Ибицы»: «„Барселона“ - настоящая награда для нас»

сегодня, 17:16
ИбицаЛоготип футбольный клуб Ибица-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона21:00 Не начался

Президент «Ибицы» Амадео Сальво поделился мнением перед встречей 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной»:

Работаем над улучшением инфраструктуры. У нас есть спортивный директор, а также четыре сотрудника, которые работают на трансферных рынках Испании, Аргентины, Франции и Португалии. Растем в плане маркетинга и коммуникаций.

Необходимо все выстроить, когда начинаешь с нуля. На нашу первую игру пришло всего лишь 26 человек. А сейчас мы уже являемся примером в Сегунде Б. А ведь мы начали всего лишь 5 лет назад.

Это настоящая награда для нас, что получили в соперники «Барселону». Нам повезло. При нынешнем формате вероятность встречи с грандами выше, чем раньше.

Продали все билеты на матч с «Барселоной». Наш стадион вмещает 4100 человек, но мы увеличили вместимость до 6500 зрителей.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в заявку на эту игру. 

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Valeron112
Valeron112
сегодня в 17:40
Парни перед ЛЧ 1/8 попарятся , и в четверть - финал войдут с позитивом )
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