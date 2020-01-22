Агент: «В перспективе Нюбель хочет вытеснить Нойера в „Баварии“»

Штефан Бекс, агент голкипера «Шальке» , недавно подписавшего контракт с «Баварией», поделился мнением об амбициях своего клиента в новом клубе.

В среднесрочной перспективе Алекс хочет вытеснить Нойера. Он переходит в «Баварию» и хочет играть. Нойер является футболистом мирового уровня, но каждому новичку команды предстоит бороться за место в основе с топ-игроком. Так же было и у Йозуа Киммиха, и у Альфонсо Дэвиса. Посмотрим через три года, правильный ли выбор сделал Нюбель.