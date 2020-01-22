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Агент: «В перспективе Нюбель хочет вытеснить Нойера в „Баварии“»

сегодня, 17:26

Штефан Бекс, агент голкипера «Шальке» Александра Нюбеля, недавно подписавшего контракт с «Баварией», поделился мнением об амбициях своего клиента в новом клубе.

В среднесрочной перспективе Алекс хочет вытеснить Нойера. Он переходит в «Баварию» и хочет играть. Нойер является футболистом мирового уровня, но каждому новичку команды предстоит бороться за место в основе с топ-игроком. Так же было и у Йозуа Киммиха, и у Альфонсо Дэвиса. Посмотрим через три года, правильный ли выбор сделал Нюбель.

По условиям соглашения Нюбель перейдет в «Баварию» по истечении нынешнего сезона. 

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unoejk
unoejk ответил Трезвый повар
сегодня в 17:36
Добрый вечер. Можно мне продлить vip
Добрый день. К сожалению не можем.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:35
Нойер стоит в два раза меньше Марио Фернандеса наТМ))))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:31
Добрый вечер. Можно мне продлить
vip
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