Агент: «В перспективе Нюбель хочет вытеснить Нойера в „Баварии“»

Штефан Бекс, агент голкипера «Шальке» Александра Нюбеля, недавно подписавшего контракт с «Баварией», поделился мнением об амбициях своего клиента в новом клубе.
В среднесрочной перспективе Алекс хочет вытеснить Нойера. Он переходит в «Баварию» и хочет играть. Нойер является футболистом мирового уровня, но каждому новичку команды предстоит бороться за место в основе с топ-игроком. Так же было и у Йозуа Киммиха, и у Альфонсо Дэвиса. Посмотрим через три года, правильный ли выбор сделал Нюбель.
По условиям соглашения Нюбель перейдет в «Баварию» по истечении нынешнего сезона.
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