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Моура: «Моуриньо очень искренний и открытый с игроками „Тоттенхэма“»

сегодня, 17:14

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал, что думает о главном тренере команды Жозе Моуриньо.

Он предпочитает анализировать соперника и любит работать с командой над тактикой. Ему по душе командная работа, даже компактная, когда мы все вместе. Он позволяет нам свободу действий, дает наслаждаться игрой и использует лучшие наши стороны.

Моуриньо очень искренний и открытый с нами. Когда мы играем плохо, Жозе говорит нам это в лицо. Играем хорошо – он хвалит. Я считаю, начало работы с Моуриньо получилось очень положительным.

Однако отметим, что не все игроки находят общий язык с португальским специалистом. 

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