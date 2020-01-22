Моура: «Моуриньо очень искренний и открытый с игроками „Тоттенхэма“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал, что думает о главном тренере команды Жозе Моуриньо.
Он предпочитает анализировать соперника и любит работать с командой над тактикой. Ему по душе командная работа, даже компактная, когда мы все вместе. Он позволяет нам свободу действий, дает наслаждаться игрой и использует лучшие наши стороны.
Моуриньо очень искренний и открытый с нами. Когда мы играем плохо, Жозе говорит нам это в лицо. Играем хорошо – он хвалит. Я считаю, начало работы с Моуриньо получилось очень положительным.
Однако отметим, что не все игроки находят общий язык с португальским специалистом.