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Тихонов: «Кокорина нельзя заставить перейти в „Сочи“ без его желания»

сегодня, 21:32

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:

Нужно понимать, что думает руководство. Семаку нужен Кокорин, за год невозможно растерять форму. Александр — скоростной футболист. Но он должен выиграть конкуренцию у Азмуна и Дзюбы. Было бы неправильно сажать их на скамейку и выпускать Сашу. А играть на фланге — не совсем для него, он — нападающий. Как я понимаю, руководители «Зенита» и «Сочи» договорились между собой. По закону футболиста нельзя заставлять куда-то переходить без его желания. А Кокорин не хочет. Хет-трик Кокорина в игре с «Аль-Увайнахом» — реакция на слабую команду.

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ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 22:07
Да ты сейчас лучше какаева и дзюбы вместе взятых сыграешь)
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 22:02
Система паков ни у кого желания не спрашивает.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 21:47
Монархию возвратим, можно заодно и крепостное право вернуть
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