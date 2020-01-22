Тихонов: «Кокорина нельзя заставить перейти в „Сочи“ без его желания»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» в «Сочи»:

Нужно понимать, что думает руководство. Семаку нужен Кокорин, за год невозможно растерять форму. Александр — скоростной футболист. Но он должен выиграть конкуренцию у Азмуна и Дзюбы. Было бы неправильно сажать их на скамейку и выпускать Сашу. А играть на фланге — не совсем для него, он — нападающий. Как я понимаю, руководители «Зенита» и «Сочи» договорились между собой. По закону футболиста нельзя заставлять куда-то переходить без его желания. А Кокорин не хочет. Хет-трик Кокорина в игре с «Аль-Увайнахом» — реакция на слабую команду.