Итальянец Маттиусси - новый тренер-реабилитолог «Ростова»

Итальянец Габриэле Маттиусси стал новым тренером-реабилитологом «Ростова».
В 2013 году он окончил университет в Удине по специальности «Физическая реабилитация». Ранее работал в «Удинезе».
Габриэле Маттиусси – новый тренер-реабилитолог «Ростова»⠀ ⠀ В тренерском штабе желто-синих пополнение. На сборе в Абу-Даби к команде присоединился итальянский тренер-реабилитолог Габриэле Маттиусси. ⠀ ⠀ Маттиусси родился в городе Удине, в 2013 году окончил университет Удине по специальности «Физическая реабилитация». Работал в футбольном клубе «Удинезе», который выступает в итальянской Серии «А». ⠀ ⠀ Мы рады приветствовать Габриэле в нашей команде и желаем ему больших успехов в работе.⠀ ⠀ #МыРостов #ФКРостов #СборыРостова #Маттиусси
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