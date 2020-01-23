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Итальянец Маттиусси - новый тренер-реабилитолог «Ростова»

сегодня, 18:37

Итальянец Габриэле Маттиусси стал новым тренером-реабилитологом «Ростова».

В 2013 году он окончил университет в Удине по специальности «Физическая реабилитация». Ранее работал в «Удинезе».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габриэле Маттиусси – новый тренер-реабилитолог «Ростова»⠀ ⠀ В тренерском штабе желто-синих пополнение. На сборе в Абу-Даби к команде присоединился итальянский тренер-реабилитолог Габриэле Маттиусси. ⠀ ⠀ Маттиусси родился в городе Удине, в 2013 году окончил университет Удине по специальности «Физическая реабилитация». Работал в футбольном клубе «Удинезе», который выступает в итальянской Серии «А». ⠀ ⠀ Мы рады приветствовать Габриэле в нашей команде и желаем ему больших успехов в работе.⠀ ⠀ #МыРостов #ФКРостов #СборыРостова #Маттиусси

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

Ранее дончане продлили контракт с полузащитником Алексеем Ионовым.

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:41
Вместо Альваро Сайеберы значит. Желаю ему поменьше работы в нашем клубе
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