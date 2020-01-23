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«Валенсия» намерена заполучить Дани Себальоса

сегодня, 18:43

Испанские СМИ сообщают, что «Валенсия» рассматривает возможность покупки защитника лондонского «Арсенала» Даниэля Себальоса.

Отмечается, что из-за отсутствия достаточной игровой практики Себальос намерен прервать аренду уже этой зимой, чем планирует воспользоваться «Валенсия».

Инициатива по трансферу исходит от главного тренера «летучих мышей» Альберта Селадеса, который знаком с Дани по работе в молодежной команде Испании.

Себальос перешел в «Арсенал» прошлым летом на правах аренды из мадридского «Реала». В текущем сезоне Дани сыграл в 17 матчах за «канониров», забил один гол и сделал два ассиста.

Также известно об интересе «Валенсии» к форварду «Милана» Сусо.

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