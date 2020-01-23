«Атлетико» хочет перехватить у «Лиона» хавбека «Паранаэнсе» Бруно

сегодня, 19:56

В борьбу за полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Бруну Гимарайнша включился мадридский «Атлетико».

По информации бразильских СМИ , о трансфере 22-летнего бразильца почти договорился «Лион», однако «матрасники» попробуют перехватить игрока.

«Паранаэнсе» оценивает Бруну в 30 млн евро, при этом не исключает снижения в цене, если покупатель предложит процент от дальнейшей продажи.

В текущем сезоне Бруну сыграл в 25 матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Также появлялась информация об интересу к игроку со стороны «Арсенала».