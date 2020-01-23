Тренер «Кёльна»: «Защита от Холанда? У нас есть огромный клубный автобус»

Главный тренер «Кельна» накануне встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 19-го тура Бундеслиги пошутил на тему защиты от форварда «шмелей» .

У нас есть огромный клубный автобус. Возможно, мы просто поставим его в штрафной. Можно поставить три автобуса рядом друг с другом.

Ройс, Гетце, Азар, Санчо – у «Боруссии» целый набор отличных футболистов. Может нам удастся остановить Эрлинга, а может и нет. Но мы сделали бы огромную ошибку, если бы думали только о нем.