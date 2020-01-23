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Тренер «Кёльна»: «Защита от Холанда? У нас есть огромный клубный автобус»

сегодня, 20:46
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб КельнКельнЗавтра в 22:30 Не начался

Главный тренер «Кельна» Маркус Гиздол накануне встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 19-го тура Бундеслиги пошутил на тему защиты от форварда «шмелей» Эрлинга Холанда.

У нас есть огромный клубный автобус. Возможно, мы просто поставим его в штрафной. Можно поставить три автобуса рядом друг с другом.

Ройс, Гетце, Азар, Санчо – у «Боруссии» целый набор отличных футболистов. Может нам удастся остановить Эрлинга, а может и нет. Но мы сделали бы огромную ошибку, если бы думали только о нем.

Ранее ожиданиями от игры поделился главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:54
Кёльн крепкий орешек.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 20:50
Моуру на заметку.
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