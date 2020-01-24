Ничья в лондонском дерби и триумф «Бернли». Итоги 24-го тура АПЛ

Завершились все матчи 24-го тура английской Премьер-Лиги.
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» 1:2 (0:1)
Голы: Хименес 51 - Хендерсон 8, Роберто Фирмино 84
«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Голы: Кун Агуэро 73
«Лестер Сити» - «Вест Хэм» 4:1 (2:0)
Голы: Барнс 24, Перейра 45+5, Перес 81 (пенальти), Перес 88 - Нобл 50 (пенальти)
«Челси» - «Арсенал» 2:2 (1:0)
Голы: Жоржиньо 28 (пенальти), Аспиликуэта 84 - Габриэл Мартинелли 63, Бельерин 87
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» 0:2 (0:6)
Голы: Вуд 39, Родригес 56
«Тоттенхэм» - «Норвич Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Алли 38, Сон 79 - Пукки 70 (пенальти)
«Кристал Пэлас» - «Саутгемптон» 0:2 (0:1)
Голы: Редмонд 22, Армстронг 48
«Эвертон» - «Ньюкасл Юнайтед» 2:2 (1:0)
Голы: Кин 30, Калверт-Льюин 54 - Лежен 90+4, Лежен 90+5
«Астон Вилла» - «Уотфорд» 2:1 (0:1)
Голы: Дуглас Луис 68, Конса 90+5 - Дини 38
«Борнмут» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1 (2:0)
Голы: Уилсон 36, Гросс 41 (автогол), Уилсон 74 - Муй 82
С результатами 23-го тура АПЛ можно ознакомиться по ссылке.