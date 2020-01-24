Ничья в лондонском дерби и триумф «Бернли». Итоги 24-го тура АПЛ

«Соккер.ру» - о выборе, который предстоит сделать Гарету Саутгейту.

Только вчера в РПЛ официально открылся период зимних дозаявок. «Соккер.ру»

«Ливерпуль» уже на третьем месте в историческом списке и сегодня может продлить