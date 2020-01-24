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«Млада Болеслав»: «Комличенко близок к переходу в „Динамо“»

сегодня, 11:26

Спортивный директор «Млады Болеслав» Йозеф Жинох рассказал про ситуацию с трансфером форварда Николая Комличенко в московское «Динамо»:

Комличенко работает над трансферным предложением. Он получил разрешение от клуба на отъезд. В ближайшие дни он разберется с этим. Мы находимся в тесном контакте как с футболистом, так и с его агентством. Как только ситуация разрешится, то мы сразу проинформируем об этом и расскажем подробности.

Ранее журналист Сергей Егоров заявил, что переход Комличенко обойдется «бело-голубым» в 3,5 млн евро. 

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:58
На самый перспективный клуб для продолжения карьеры.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 11:56
Пусть будет так.
Виссарионович
Виссарионович ответил Байкал-38.
сегодня в 11:49
не покупают, потому что он средний игрок.
Если вернется в РПЛ, совершит самую большую ошибку в карьере. В Динамо есть два неплохих нападающих, Комличенко берут для ротации.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:33
Очередная возня вокруг Комличенко. Куда он только "не переходил" уже.
Возникает вопрос, а так ли он хорош и почему его не покупают более серьёзные клубы в Европе?
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