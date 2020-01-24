«Млада Болеслав»: «Комличенко близок к переходу в „Динамо“»

Спортивный директор «Млады Болеслав» Йозеф Жинох рассказал про ситуацию с трансфером форварда в московское «Динамо»:

Комличенко работает над трансферным предложением. Он получил разрешение от клуба на отъезд. В ближайшие дни он разберется с этим. Мы находимся в тесном контакте как с футболистом, так и с его агентством. Как только ситуация разрешится, то мы сразу проинформируем об этом и расскажем подробности.