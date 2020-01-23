«Зенит» нашёл способ отправить Кокорина в аренду в «Сочи»

сегодня, 14:16

Руководство «Зенита» пытается убедить нападающего отправиться в аренду в «Сочи» до конца текущего сезона.

Петербургский клуб готов предложить 28-летнему форварду новый выгодный контракт летом, чтобы тот перешел в «Сочи» и помог черноморскому клубу остаться в РПЛ .

Сам Кокорин не хочет покидать «Зенит».

Ранее «Сочи» объявил о достижении договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.