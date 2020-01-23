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«Зенит» нашёл способ отправить Кокорина в аренду в «Сочи»

сегодня, 14:16

Руководство «Зенита» пытается убедить нападающего Александра Кокорина отправиться в аренду в «Сочи» до конца текущего сезона.

Петербургский клуб готов предложить 28-летнему форварду новый выгодный контракт летом, чтобы тот перешел в «Сочи» и помог черноморскому клубу остаться в РПЛ.

Сам Кокорин не хочет покидать «Зенит».

Ранее «Сочи» объявил о достижении договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:01
Как-то неубедительно написано,вроде едет, а согласия нет.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:59
CМИ: Семак может покинуть ФК «Зенит» из-за недовольства совета директоров:
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Faustello
сегодня в 14:57
Зенит превращается в Спартак )) скандалы - интриги - расследования!
Я сегодня это высказывал на соккере несколько раз. Это уже стало заметно, причём отчётливо. Особенно когда болелы-фанаты Зенита стали кричать о заговоре против Зенита из вне!!! Как под капирку спартачи, тем тоже всё из вне кажется, а по факту, что в Спартаке, что в Зените всё внутри делается!!!
Скоро спартач с бомжом против всех болеть будут сообща! Как братья!!!
mortid
mortid ответил Faustello
сегодня в 14:54
Зенит превращается в Спартак )) скандалы - интриги - расследования!
Он всегда и был таким, иначе Дзюба туда не пошёл бы :D
Faustello
Faustello
сегодня в 14:52
Зенит превращается в Спартак )) скандалы - интриги - расследования!
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 14:52
Смешно.
mortid
mortid ответил Пердив Ростовский
сегодня в 14:52
А Краснодар по твоему не приличный клуб или не южный?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:51
Мерзко выглядит со стороны вся эта ситуация...
Безусловно Коко не пай мальчик,в некотором роде должник перед клубом,но и не спросив его мнения,как какую-то вещь,сослать его в ссылку за кучу ништяков в перспективе...Мда...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:51
Ротенберг говорит что Коко знал об аренде давно , кто то тут врет !
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Faustello
сегодня в 14:48
Преступник Кокошка держит Газпром за яйца ))
Там походу друг друга держат, причём зубами!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:47
Хватит уж позориться.... Способ они нашли....
Ну наконец то ты признал позор внутри Зенита!!! А то всё про заговор конкурентов втирал тут речи.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:47
Преступник Кокошка держит Газпром за яйца ))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 14:44
Как они заботятся о своем дубле. Даже контракт новый для Кокорина нарисовали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:42
Хватит уж позориться....
Способ они нашли....
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:42
Стимула играть в Сочи нет
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 14:41
Все свелось к банальному выбиванию,более выгодного контракта.(
ildar_3871
ildar_3871 ответил Никита Бычков
сегодня в 14:41
В чемпионат молдавии
Да хоть в чемпионат Кипра , он же не раб !
makkie
makkie
сегодня в 14:41
Попахивает, нет - уже смрадит бредом!
Никита Бычков
Никита Бычков ответил ildar_3871
сегодня в 14:40
Какорину надо уехать в Европу !
В чемпионат молдавии
ildar_3871
ildar_3871 ответил Happyboy Barca
сегодня в 14:40
кому он там вместе с духовными скрепами нужен?
Да хоть мячи подавать , все же рядом с футболом , в Зените ему не дадут играть !
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил ildar_3871
сегодня в 14:37
Какорину надо уехать в Европу !
кому он там вместе с духовными скрепами нужен?
Project Pandora
Project Pandora ответил ildar_3871
сегодня в 14:37
Да, на ПМЖ. А с футболом завязать.
particular
particular
сегодня в 14:33
Заголовок как о свершившемся факте, а текст о попытках убеждения... Лажа...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:30
Какорину надо уехать в Европу !
rawer
rawer
сегодня в 14:30
а какой цирк устроят в ответной игре когда зенит станет чемпионом и подарит 3 очка своему фарм клубу
VIPded
VIPded
сегодня в 14:30
Ему-то надо просто сказать, что из Сочи к Паше в Краснодар ближе...)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:26
В Питере деньги есть , почему бы не купить !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:25
С начальством надА дружить . Оно игровую практику предлагает, денег летом побольше предлагает. Чего ещё не хватает? А, допустим, упрётся, и не попрёт у него в Зените (не потянет физику после отсидки). Иии? Фиг тебе а не контракт, раз такой упёртый...
ОПС
ОПС
сегодня в 14:24
Гусь - птица гордая, пока не пнешь, не полетит.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:24
"Петербургский клуб готов предложить 28-летнему форварду новый выгодный контракт летом, чтобы тот перешел в «Сочи» и помог черноморскому клубу остаться в РПЛ"
В Зените уже не скрывают, что Сочи их официальный фарм-клуб и откровенно помогают им сохранить место в ПЛ
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