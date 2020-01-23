«Зенит» нашёл способ отправить Кокорина в аренду в «Сочи»

Руководство «Зенита» пытается убедить нападающего Александра Кокорина отправиться в аренду в «Сочи» до конца текущего сезона.
Петербургский клуб готов предложить 28-летнему форварду новый выгодный контракт летом, чтобы тот перешел в «Сочи» и помог черноморскому клубу остаться в РПЛ.
Сам Кокорин не хочет покидать «Зенит».
Ранее «Сочи» объявил о достижении договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
Скоро спартач с бомжом против всех болеть будут сообща! Как братья!!!
Скоро спартач с бомжом против всех болеть будут сообща! Как братья!!!
Безусловно Коко не пай мальчик,в некотором роде должник перед клубом,но и не спросив его мнения,как какую-то вещь,сослать его в ссылку за кучу ништяков в перспективе...Мда...
Безусловно Коко не пай мальчик,в некотором роде должник перед клубом,но и не спросив его мнения,как какую-то вещь,сослать его в ссылку за кучу ништяков в перспективе...Мда...
Способ они нашли....
Способ они нашли....
В Зените уже не скрывают, что Сочи их официальный фарм-клуб и откровенно помогают им сохранить место в ПЛ
В Зените уже не скрывают, что Сочи их официальный фарм-клуб и откровенно помогают им сохранить место в ПЛ