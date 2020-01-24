Игрок юношеской сборной России Агаларов сменил «Анжи» на «Уфу»

Форвард «Анжи» Гамид Агаларов стал футболистом «Уфы».
Башкирский клуб подписал контракт с 19-летним игроком на три года.
ФК «Уфа» подписал контракт с нападающим юношеской сборной России!— ФК УФА (@UfaFc) January 24, 2020
19-летний нападающий Гамид Агаларов пополнил состав футбольного клуба «Уфа». Контракт с игроком рассчитан на 3 года.https://t.co/AnFHgd88Ge pic.twitter.com/0OqATEyC0D
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб договорился о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым.