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Игрок юношеской сборной России Агаларов сменил «Анжи» на «Уфу»

сегодня, 13:49

Форвард «Анжи» Гамид Агаларов стал футболистом «Уфы».

Башкирский клуб подписал контракт с 19-летним игроком на три года.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб договорился о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:59
Большой шаг наверх.
Багор
Багор
сегодня в 14:43
Мудро поступил.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:56
Молодец, нечего себе в карьеру портить в клубе которого почти нет!
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