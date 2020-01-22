«Рубин» подписал Евтича

сегодня, 14:04

Полузащитник «Леха» продолжит карьеру в России.

26-летний футболист перебрался в «Рубин». С казанским клубом хавбек подписал контракт на четыре с половиной года. Если верить слухам, то год назад на Евтича претендовал «Краснодар».