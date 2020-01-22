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«Рубин» подписал Евтича

сегодня, 14:04

Полузащитник «Леха» Дарко Евтич продолжит карьеру в России.

26-летний футболист перебрался в «Рубин». С казанским клубом хавбек подписал контракт на четыре с половиной года. Если верить слухам, то год назад на Евтича претендовал «Краснодар».

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 14:24
Швейцарский наёмник... "...Они никогда не изменяли подписанному договору, как и не бежали с поля боя. Не сдавались и не брали пленных..."
Если такой, как его предки, то - годится! Даже интересно..:))
drug01
drug01
сегодня в 14:21
Рубин все берёт и берёт
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 14:18
Удачного слуцкого загнивания.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:18
Шлак.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 14:15
Лёня остановись , Ты ж обгонишь спартак и они вылетят в ФНЛ
Cremen
Cremen
сегодня в 14:14
Для Рубина самое то.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:12
не плохо лёня начинает
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