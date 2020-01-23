Трансферное окно РПЛ. Кто успел к открытию?

сегодня, 21:30

Только вчера в РПЛ официально открылся период зимних дозаявок. «Соккер.ру» перебирает уже состоявшие трансферы.

Команды РПЛ разбросало по теплым странам, сейчас время тяжелой работы для футболистов и время надежд на усиление составов для тренеров, хотя новички нужны не всем. Доменико Тедеско считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован и готов работать с теми футболистами, которые есть в его распоряжении. А кто-то, напротив, мечтает о трансферах, но не получит желаемых футболистов — так тоже бывает. Впереди еще целый месяц, когда можно будет заявлять новых игроков, но многие сделки уже состоялись, ведь футболисту логично пройти сборы с новой командой, чтобы весной быть полезным.

Какой клуб проявляет наибольшую активность на трансферном рынке?

Лидер очевиден — это казанский «Рубин». Мало того, что в столице Татарстана теперь будет Леонид Слуцкий — пожалуй, главный зимний трансфер клуба в это оконце, так еще «Рубин» подписал пятерых футболистов, потратив 8 миллионов евро. Львиная доля затрат пришлась на приобретение форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева за 7 млн евро. Талантливый, но отчасти потерявший связь с реальностью футболист попытается вернуться из космоса на Землю, слушая советы Слуцкого, который имеет большой опыт работы с футболистами, которых трудно воспитывать.

Помимо Игнатьева, «Рубин» подписал атакующего полузащитника из «Леха» Дарко Евтича, швейцарец обошелся в 500 тысяч евро. «Рубин» переманил в свои ряды воспитанника «Спартака» Солтмурада Бакаева, предложив ему более выгодные финансовые условия, а главное — игровую практику. В Казани теперь будут играть два хорошо проявивших себя в ФНЛ футболиста: Денис Макаров из «Нефтехимика», на которого также претендовал ЦСКА , и экс-защитник «Торпедо» Иван Самошников. В то же время, «Рубин» расстался с Виталием Денисовым, Егором Сорокиным и Видарам Кьяртанссоном.

Главный трансфер зимы уже состоялся?

Не исключено, хотя у каждого свой «главный трансфер». На данный момент на этот титул претендуют две сделки. Во-первых, уже упомянутый Иван Игнатьев, приобретенный «Рубином» за 7 миллионов евро у «Краснодара». Не факт, что зимой в РПЛ состоится переход за большие деньги, что выделяет трансфер форварда. Во-вторых, аренда Александра Кокорина в «Сочи», которую подтверждают представители клубов, но отказывается признавать представитель форварда. Скорее всего, Кокорину и его отчиму еще не успели позвонить, откуда нужно, и объяснить ситуацию на пальцах, после чего Саша возьмет под воображаемый козырек и отправится спасать «Сочи» от вылета.

Какие еще внутренние трансферы заслуживают особого внимания?

Помимо переходов Кокорина и Игнатьева, интересно выглядит трансфер Скопинцева из «Краснодара» в «Динамо». Дмитрий считает, что вернулся в родной клуб и постарается перезагрузить карьеру после бессмысленного года в рядах «быков», где он почти не играл. Сумма сделки солидная — 4.3 миллиона евро, в «Динамо» верят в Скопинцева.

Купленный еще в сентябре «Краснодаром» у «Рубина» Егор Сорокин весной сможет дебютировать за свою новую команду, форвард «Урала» Владимир Ильин теперь будет выступать за «Ахмат», а проявивший себя в положительной стороны в первой части сезона защитник Максим Осипенко перебрался в «Ростов» из «Тамбова», в то время как Мацей Вилюш уехал с берегов Дона и теперь будет выступать за «Урал». Спартаковские болельщики грустят из-за потери талантливого воспитанника: теперь у «красно-белых» остался один Бакаев — Зелимхан, а Солтмурад попытается раскрыть свой потенциал в «Рубине».

В РПЛ прибыли интересные новички?

За ЦСКА будет выступать лучший бомбардир чемпионата Беларуси 2019 Илья Шкурин. 20-летний форвард наколотил 19 голов в 26-ти матчах за скромный «Энергетик-БГУ». «Ахмат» взял в аренду у «Удинезе» бразильского форварда Фелипе Визеу, который провел 2019 год в «Гремио». Опорный полузащитник из Казахстана Исламбек Куат и воспитанник «Барселоны» Мамаду Силла теперь будут играть «Оренбург», «Арсенал» подписал двух игроков солигорского «Шахтера», кандидатов в сборную Беларуси - Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а «Сочи» взял на попечение заработавшего длительную дисквалификацию на родине Эрика Варданяна. Армянский атакующий полузащитник тоже провел некоторое время в системе «Барселоны».

Кто уехал из РПЛ ?