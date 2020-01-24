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Газизов: «Расширение РПЛ даст увеличение квоты российских игроков»

сегодня, 12:59

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что расширение РПЛ до 18 команд будет плюсом для сборной России:

А почему вы решили, что при 18 командах станет легче не вылететь? Не понимаю. Просто я считаю, что пришло время что-то менять в нашем чемпионате. Мы давно играем 16 клубами и почему-то держимся за эту модель. Давайте попробуем новый формат, откатиться назад никогда не поздно.

Я сторонник расширения. Считаю, что у нас большая страна, и футбол должен быть везде: и на Дальнем Востоке, и в глубинке.

 Все говорят, что нам нужно играть больше матчей — так давайте. Мы очень много болтаем, давайте что-то уже делать. 90% клубов поддержало эту позицию. Это же о чем-то говорит. Значит, люди по полю ходят и видят, что происходит на местах, а не из окон кабинетов.

Расширение даст увеличение квоты российских футболистов, значит, рынок прирастет. Логично же? У наших футболистов будет больше вариантов, чтобы проявить себя на уровне РПЛ – это уже плюс для сборной. Ну и мы сами будем играть больше матчей на хорошем уровне.

К 20 командам мы еще не готовы. В первую очередь инфраструктурно. Когда построим еще несколько закрытых стадионов и сможем играть в декабре, тогда и будет в лиге 20 команд. И это будет правильно.

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kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:41
Смешные какие доводы.Бездарные.Повышение качества через повышение количества.Откровенный кретинизм ведущего.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:37
"А почему вы решили, что при 18 командах станет легче не вылететь? Не понимаю" Еще празднуете? "Расширение даст увеличение квоты российских футболистов" Да как бы лимитом 8+17 уже квоту в заявке увеличили. "К 20 командам мы еще не готовы." Да ладно Вам. Мы и к 24 как в Аргентине готовы, ведь "откатиться назад никогда не поздно." "У наших футболистов будет больше вариантов, чтобы проявить себя на уровне РПЛ – это уже плюс для сборной." Ну все, наконец-то ЧМ возьмем, ну или ЧЕ на крайний случай. Ай да реформаторы.
sihafazatron
sihafazatron ответил вячеслав остапенко
сегодня в 13:15
Я думаю качества игры не будет
Его и так не много)
Хотя кому я отвечаю?)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:11
Я думаю качества игры не будет
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