Газизов: «Расширение РПЛ даст увеличение квоты российских игроков»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что расширение РПЛ до 18 команд будет плюсом для сборной России:

А почему вы решили, что при 18 командах станет легче не вылететь? Не понимаю. Просто я считаю, что пришло время что-то менять в нашем чемпионате. Мы давно играем 16 клубами и почему-то держимся за эту модель. Давайте попробуем новый формат, откатиться назад никогда не поздно.

Я сторонник расширения. Считаю, что у нас большая страна, и футбол должен быть везде: и на Дальнем Востоке, и в глубинке.

Все говорят, что нам нужно играть больше матчей — так давайте. Мы очень много болтаем, давайте что-то уже делать. 90% клубов поддержало эту позицию. Это же о чем-то говорит. Значит, люди по полю ходят и видят, что происходит на местах, а не из окон кабинетов.

Расширение даст увеличение квоты российских футболистов, значит, рынок прирастет. Логично же? У наших футболистов будет больше вариантов, чтобы проявить себя на уровне РПЛ – это уже плюс для сборной. Ну и мы сами будем играть больше матчей на хорошем уровне.

К 20 командам мы еще не готовы. В первую очередь инфраструктурно. Когда построим еще несколько закрытых стадионов и сможем играть в декабре, тогда и будет в лиге 20 команд. И это будет правильно.