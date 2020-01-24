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Бывший скаут «Спартака»: «Джано по потенциалу был наголову выше других»

сегодня, 14:27

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал про бывших игроков «Спартака»: хавбека Джано и форварда Дениса Давыдова:

Из всей молодежи, которую я просматривал, Джано был самым перспективным. Восхищал игровым мышлением и исполнением.

Тогда в академии «Спартака» таких пацанов просто не было. Джано - это моя боль.

Он не играл через не могу. Был наголову выше наших воспитанников по потенциалу, но не реализовал его. Не превозмогал себя.

Такая же проблема и у Дениса Давыдова. Когда развалилась «Москва», мы забрали в академию костяк команды 1995 года рождения вместе с тренером - так к нам попал Денис.

На него в «Спартаке» надеялись, тащили, но талант не раскрылся в профессиональном футболе.

Может, злую шутку сыграл ярлык «русского Месси». Футболисты с такими физическими данными должны прыгать выше головы.

Либо ты реально Месси с уникальными качествами, либо обязан быть трудоголиком.

Напомним, что Джано стал футболистом кипрского «Анортосиса».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:57
Большие деньги сгубили парня.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:55
Не родился ещё тот кого бы спартак загубить не смог бы)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:47
Сам виноват.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:45
На головку камамберта выше других
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:34
Ключевое слово - был
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:34
Лол, я думал, "русским Месси" его называли в шутку, наоборот)) Как у нас одно время играл за одно предприятие в коммерческих турнирах, и самого бесполезного и неповоротливого игрока прозвали Месси))
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