Бывший скаут «Спартака»: «Джано по потенциалу был наголову выше других»

Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал про бывших игроков «Спартака»: хавбека Джано и форварда :

Из всей молодежи, которую я просматривал, Джано был самым перспективным. Восхищал игровым мышлением и исполнением.

Тогда в академии «Спартака» таких пацанов просто не было. Джано - это моя боль.

Он не играл через не могу. Был наголову выше наших воспитанников по потенциалу, но не реализовал его. Не превозмогал себя.

Такая же проблема и у Дениса Давыдова. Когда развалилась «Москва», мы забрали в академию костяк команды 1995 года рождения вместе с тренером - так к нам попал Денис.

На него в «Спартаке» надеялись, тащили, но талант не раскрылся в профессиональном футболе.

Может, злую шутку сыграл ярлык «русского Месси». Футболисты с такими физическими данными должны прыгать выше головы.

Либо ты реально Месси с уникальными качествами, либо обязан быть трудоголиком.