Бывший скаут «Спартака»: «Могли купить Салаха, Мареза и Мане»

Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, каких футболистов могли купить «красно-белые»:

Бэйли из «Генка». Это зима чемпионского сезона. Мы летали в Бельгию с Родионовым, вступили в предварительные переговоры по Леону. Получили, так сказать, дорожную карту, как его забрать.

По всем раскладам он стоил бы нам столько же, сколько и «Байеру». Единственное — нужно было больше дать отчиму, который контролировал Леона. И он перешел бы к нам.

Леониду Арнольдовичу Бэйли тоже понравился. Дошло до Карреры, а он сказал: «Ну, это инвестиция на будущее». В итоге Леон перешел в «Байер» и сразу заиграл.

Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из «Базеля».

У нас в кабинете был уголок, так называемая «стена плача», там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, — причем именно наш клуб недоработал. Там, кроме вышеназванных, еще Мане, Марез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, тот же Корреа.

Кстати, думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли.