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Бывший скаут «Спартака»: «Могли купить Салаха, Мареза и Мане»

сегодня, 13:19

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, каких футболистов могли купить «красно-белые»:

Бэйли из «Генка». Это зима чемпионского сезона. Мы летали в Бельгию с Родионовым, вступили в предварительные переговоры по Леону. Получили, так сказать, дорожную карту, как его забрать.

По всем раскладам он стоил бы нам столько же, сколько и «Байеру». Единственное — нужно было больше дать отчиму, который контролировал Леона. И он перешел бы к нам.

Леониду Арнольдовичу Бэйли тоже понравился. Дошло до Карреры, а он сказал: «Ну, это инвестиция на будущее». В итоге Леон перешел в «Байер» и сразу заиграл.

Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из «Базеля».

У нас в кабинете был уголок, так называемая «стена плача», там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, — причем именно наш клуб недоработал. Там, кроме вышеназванных, еще Мане, Марез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, тот же Корреа.

Кстати, думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:49
Хорошо, что cпapтак не смог угробить этих футболистов) Не перейди тот же педроша в cпapтaк, может уже не хуже Мбаппе был бы
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:46
Если могли, что же не купили?))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:46
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 13:46
    прям кабинет топ-трансферов был у ребят))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:42
    чего же не месси))))))))))))))) бред обиженного клерка)))
    Пупсиков эксперт
    Пупсиков эксперт
    сегодня в 13:39
    Даже читать такое смешно.
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:39
    Бэйли спокойно мог стать вторым Промесом - талантливый парнишка, что и подтверждает сейчас в Байере.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 13:38
    О выращивании уже даже не помышляют
    marvel777
    marvel777
    сегодня в 13:37
    о да , там бы и ван Дейк с Аллисоном подтянулись бы а Жано стал бы аки Фирмино и это Спартак должен был громить Ливер - просто не получилось ,не срослось
    Cremen
    Cremen
    сегодня в 13:37
    А купили Кралю.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:34
    а купили Инсауральде, Эберта и Рошу
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    сегодня в 13:32
    А ещё Месси, Роналду и Хави... 🤣🤣🤣
    YNWA
    YNWA
    сегодня в 13:32
    ахахахаха
    viv
    viv
    сегодня в 13:28
    Повезло Салаху, Марезу и Мане.....не позорились со спартаком.....
    particular
    particular
    сегодня в 13:28
    Если "стена плача" говорит о недальновидности и близорукости, то те, которые были осчастливлены приглашением в команду, могли бы сформировать "стену безрассудности" в силу опрометчивости принятых решений...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:26
    Могли, не могли. Если бы у бабушки был бы.... То она была бы дедушкой))))
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 13:22
    Прям второй венгер)
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 13:22
    Нормально. Великий Спартак подписал известных в Европе Адриано, Ханни (Шюррле не в счёт). А Бэйли зря в Байер пошёл, Спартак-то посильней))))
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