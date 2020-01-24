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Слуцкий: «Очевидно, что „Рубин“ ждёт борьба за выживание»

сегодня, 21:38

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своей задаче в казанском клубе.

Моя главная цель в «Рубине»? Стабилизировать состав и донести игровые принципы. Хочу понять, на что способна команда, кого и как конкретно можно использовать. Задача номер один — сделать команду тренерской во всех смыслах: в уровне взаимоотношений, понимания игры, тактики, оценки эпизодов.

«Рубин» ждёт борьба за выживание? Да, это очевидно. Для меня это вызов? Только вперёд со штыком, нет шансов сдать назад. Будем пытаться. Хотя, безусловно, задача не из лёгких.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответил Шишанутый
сегодня в 22:31
С Пончиком да, а вот с Бердыевым боролись за чемпеонство. Какой тренер такие и результаты!
С Бердыевым 3 года играли в ФНЛ !)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:26
С Пончиком да, а вот с Бердыевым боролись за чемпеонство. Какой тренер такие и результаты!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:26
Леня скромничает ! У Рубина нет проблем с таким составом , в 5 точно будем !
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 22:15
Если в двух словах-очередной экспериментатор...((
Вперед,ура,с шашкой наголо,один уже делал "электричку"..
ДСА
ДСА
сегодня в 22:11
Вот и узнаем чего стоит Лёня.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:10
Время покажет. А что, а вдруг ещё и спартак обойдут в турнирной таблице.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 22:00
Пердив ждет рубин с таким тренером.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Трезвый повар
сегодня в 21:58
За Сочи можешь не переживать. Зенит не допустит их вылета в ФНЛ. А Рубину можно только на свои силы рассчитывать
Я не об этом. Напомнить тебе как Газпром допустил 5 место Зенита.? Миллер, конечно многое может, но не все.
minai
minai
сегодня в 21:52
Теперь -- точно.
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Ваня лучший
сегодня в 21:51
Трудно сказать, у Сочи состав посильнее многих будет. Но пока на вылет стоят несмотря на судейство и старания Миллера и Дюкова.
За Сочи можешь не переживать. Зенит не допустит их вылета в ФНЛ. А Рубину можно только на свои силы рассчитывать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Трезвый повар
сегодня в 21:49
Излишняя скромность не красит Слуцкого. Всем понятно что с таким составом Рубин не будет бороться за сохранение места в ПЛ. Вполне реально в пятёрку попасть. А в следующем сезоне Рубин уже за медали поборется
Трудно сказать, у Сочи состав посильнее многих будет. Но пока на вылет стоят несмотря на судейство и старания Миллера и Дюкова.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:49
Блефует ЛВС.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:46
Излишняя скромность не красит Слуцкого. Всем понятно что с таким составом Рубин не будет бороться за сохранение места в ПЛ. Вполне реально в пятёрку попасть. А в следующем сезоне Рубин уже за медали поборется
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