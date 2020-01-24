Слуцкий: «Очевидно, что „Рубин“ ждёт борьба за выживание»

Наставник «Рубина» рассказал о своей задаче в казанском клубе.

Моя главная цель в «Рубине»? Стабилизировать состав и донести игровые принципы. Хочу понять, на что способна команда, кого и как конкретно можно использовать. Задача номер один — сделать команду тренерской во всех смыслах: в уровне взаимоотношений, понимания игры, тактики, оценки эпизодов.

«Рубин» ждёт борьба за выживание? Да, это очевидно. Для меня это вызов? Только вперёд со штыком, нет шансов сдать назад. Будем пытаться. Хотя, безусловно, задача не из лёгких.