Мане может пропустить 3 недели из-за повреждения

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может пропустить три недели из-за недавно полученной травмы.
Сенегальский форвард повредил подколенное сухожилие в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1). Мане был вынужден покинуть поле на 33-й минуте матча. Его заменил Такуми Минамино.
Таким образом, Мане пропустит матчи против «Вест Хэма» (29 января) и «Саутгемптона» (1 февраля) в английской Премьер-Лиге, также под вопросом его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионом с «Атлетико», (18 февраля).