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Мане может пропустить 3 недели из-за повреждения

сегодня, 09:38

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может пропустить три недели из-за недавно полученной травмы.

Сенегальский форвард повредил подколенное сухожилие в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1). Мане был вынужден покинуть поле на 33-й минуте матча. Его заменил Такуми Минамино

Таким образом, Мане пропустит матчи против «Вест Хэма» (29 января) и «Саутгемптона» (1 февраля) в английской Премьер-Лиге, также под вопросом его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионом с «Атлетико», (18 февраля).

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:03
а вообще надо меньше болтать про ЛЧ и АПЛ,что бы травмы стороной обходили. Ведь травмировался на ровном месте... а может это стратегия такая перед ЛЧ, мозги запудрить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:02
Кто же теперь Семёна на матрас уложит? Может быть МинаМина - подорвёт?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:55
3 недели не беда, здоровья мане)
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 09:45
Здоровья Мане!
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