Мане может пропустить 3 недели из-за повреждения

сегодня, 09:38

Нападающий «Ливерпуля» может пропустить три недели из-за недавно полученной травмы.

Сенегальский форвард повредил подколенное сухожилие в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1). Мане был вынужден покинуть поле на 33-й минуте матча. Его заменил Такуми Минамино.

Таким образом, Мане пропустит матчи против «Вест Хэма» (29 января) и «Саутгемптона» (1 февраля) в английской Премьер-Лиге, также под вопросом его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионом с «Атлетико», (18 февраля).