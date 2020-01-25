Семак: «„Зальцбург“ сегодня выглядел свежее»

Наставник «Зенита» прокомментировал поражение своей команды от «Зальцбурга» в товарищеском матче.

Конечно, эта игра дала больше пищи для размышлений. Сразу видно, кто в каком состоянии находится. Мы посмотрели многих ребят на определенных позициях, поэтому с точки зрения информативности, конечно, сегодня было очень много моментов как со знаком минус, так и со знаком плюс. Понятно, что кому-то сложно пришлось, на то есть разные причины, но в целом информации очень много.

Что касается игры, то «Зальцбург» сегодня выглядел свежее. Не знаю, насколько на это повлиял календарь австрийского чемпионата — у каждой команды свой план и степень готовности на тот или иной матч. Да, сегодня они выглядели быстрее и живее нас, но это рабочий процесс, подготовительный этап, и мы этому вопросу не уделяем большого внимания.