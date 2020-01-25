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Семак: «„Зальцбург“ сегодня выглядел свежее»

сегодня, 20:16
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург6 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Зальцбурга» в товарищеском матче.

Конечно, эта игра дала больше пищи для размышлений. Сразу видно, кто в каком состоянии находится. Мы посмотрели многих ребят на определенных позициях, поэтому с точки зрения информативности, конечно, сегодня было очень много моментов как со знаком минус, так и со знаком плюс. Понятно, что кому-то сложно пришлось, на то есть разные причины, но в целом информации очень много.

Что касается игры, то «Зальцбург» сегодня выглядел свежее. Не знаю, насколько на это повлиял календарь австрийского чемпионата — у каждой команды свой план и степень готовности на тот или иной матч. Да, сегодня они выглядели быстрее и живее нас, но это рабочий процесс, подготовительный этап, и мы этому вопросу не уделяем большого внимания.

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viking88
viking88
сегодня в 21:49
ааа, понятно тогда, а то я-то подумал ерунду всякую...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:30
В 2 раза свежее.
nubom
nubom ответил 25процентный клоун
сегодня в 21:12
Не встречал свежих бомжей
Однако, это точно подмечено :)
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 21:11
Главное, чтобы Зенит был свежее и быстрее Локомотива 1 марта!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:08
Не встречал свежих бомжей
112910415
112910415
сегодня в 20:57
но Зальцбург не играет в РПЛ, ура !
VIPded
VIPded
сегодня в 20:44
Без суд.департамента родименького ну никакой свежести в этой жизни...)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:42
Зальцбург просто сильнее.
nubom
nubom
сегодня в 20:27
Зенит играл беззащитно.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:24
Судя по счёту Зальцбург был в 2 раза свежее Зенита
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