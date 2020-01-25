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Широков: «Кокорин поможет „Сочи“ и сделает лучше в тысячу раз для себя»

сегодня, 15:10

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе в «Сочи» на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Сериал захватывающий. Сегодня переходит, через час — нет, потом опять переходит. Да нормально на самом деле к этому нужно относиться. Осталось 11 туров, «Зенит» очень близок к чемпионству, у петербуржцев наигранный состав. Понятно, что возвращается Малком — он по-любому должен тоже играть. Плюс еще Саша. То есть нужно поменять двух человек в сыгранном ансамбле. Плюс есть Дзюба, Азмун — сложившаяся связка. И рисковать с тем, чтобы наиграть этих ребят… Одного — я еще могу допустить. Если исходить из того, сколько заплатили за Малкома, конечно, он должен уже приносить отдачу какую-то. Соответственно, наверное, будет приоритет в его сторону. Получается, Саше нужно играть. И играть как можно больше. Даже для того, чтобы попытаться попасть на Чемпионат Европы — почему нет.

В «Зените», наверное, это будет сделать чуть сложнее, даже не чуть, а более сложно, чем в «Сочи». В «Сочи» он будет одним из лидеров, он будет играть достаточно игрового времени. Судя по тому, как он сейчас работает, он в отличной форме, поэтому я больше чем уверен, что он там будет основным игроком. Соответственно, он поможет «Сочи» и сделает даже лучше в тысячу раз для себя. Тем самым он продлит контракт с «Зенитом» и так далее. Я думаю, что переход во благо ему. Я не знаю, почему они внутри не могут никак скоммуницировать, но это уже проблемы внутренние «Зенита». Я думаю, всё решат.

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Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 15:35
Кокорина никогда не будет в Сочи.
Footbolista
Footbolista ответил nubom
сегодня в 15:32
Согласен...хороший фотоаппарат...
nubom
nubom ответил VAN ARM
сегодня в 15:29
зенита не будет))))))))))
Возможно, когда газ кончится , не будет газпрома, но Зенит будет всегда!!!
LOpp
LOpp ответил VAN ARM
сегодня в 15:28
Аминь!
VAN ARM
VAN ARM ответил Footbolista
сегодня в 15:23
Интересные мысли)...а что, Малкома, Дзюбы и Азмуна в следующем сезоне уже не будет в зените?...
зенита не будет))))))))))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:21
Интересные мысли)...а что, Малкома, Дзюбы и Азмуна в следующем сезоне уже не будет в зените?...
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