Карасев: «Ошибка в матче „Зальцбург“ - „Марсель“ - это шрам на моем сердце»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему на домашнем чемпионате Мира в 2018 году он обслуживал всего одну встречу:

По факту мы оказались единственной бригадой, которая ждала почти три недели первого матча. Люблю в себе копаться, и в тот момент пытался анализировать, почему нас не назначают: что не так, что надо изменить? Понимал, что вроде объективных причин нас не ставить нет, и это напрягало еще больше. После 20-дневного простоя нас все-таки назначили на игру. Мы с ней справились. А потом все резко закончилось, почти не начавшись. Чувствовалась какая-то недосказанность. Да, мы были на чемпионате мира, но по амбициям, желанию, ощущению возможностей, хотелось большего.