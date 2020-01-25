Карасев: «Ошибка в матче „Зальцбург“ - „Марсель“ - это шрам на моем сердце»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему на домашнем чемпионате Мира в 2018 году он обслуживал всего одну встречу:
По факту мы оказались единственной бригадой, которая ждала почти три недели первого матча. Люблю в себе копаться, и в тот момент пытался анализировать, почему нас не назначают: что не так, что надо изменить? Понимал, что вроде объективных причин нас не ставить нет, и это напрягало еще больше. После 20-дневного простоя нас все-таки назначили на игру. Мы с ней справились. А потом все резко закончилось, почти не начавшись. Чувствовалась какая-то недосказанность. Да, мы были на чемпионате мира, но по амбициям, желанию, ощущению возможностей, хотелось большего.
Причины? Точно это никак не связано с местом проведения ЧМ-2018 и нашим гражданством. Возможно, решили перестраховаться так как, в мае 2018 года я неудачно отсудил полуфинал Лиги Европы. Во встрече «Зальцбург» — «Марсель» за пять минут до окончания дополнительного времени неверно назначил угловой удар в сторону хозяев, с которого французы забили гол и прошли в финал. Этот шрам на сердце никогда не зарастет. Вероятно, из-за этой ошибки потерял доверие судейской комиссии. Но это лишь мое предположение.
Ранее эксперт по вопросам судейства Владимир Левитин включил Карасева в число лучших арбитров РПЛ.