Морено: «„Монако“ нужно упорно работать, в том числе над игрой в обороне»

Главный тренер «Монако» прокомментировал поражение от «Страсбура» в матче 21-го тура Лиги 1.

Матч мы начали хорошо, но первый гол в наши ворота стал катастрофой. Мы продолжали атаковать, но это получается с трудом, когда команда уступает со счетом 0:2. Мы плохо контролировали мяч. Над этим нужно работать, во вторник нам предстоит сыграть важный матч.

Нам не хватает навыков для того, чтобы делать хорошие передачи и грамотно обороняться. Все плохое, что может произойти входит в мою зону ответственности. Нужно посмотреть видео матча, чтобы сделать анализ игры.

Это моя команда когда она побеждает, и еще больше моя, когда она проигрывает. Мы продолжим работать, чтобы одержать победы в двух играх на следующей неделе. Если мы сможем победить, то ситуация изменится.

Считаю, что у меня хорошие игроки. Проблема в том, что нам нужно упорно работать, в том числе над игрой в обороне. Должна быть проведена командная работа.